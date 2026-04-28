«Η απουσία συστήματος πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας μετέτρεψε το κτίριο σε μια εν δυνάμει παγίδα, για μαθητές και εκπαιδευτικούς» καταγγέλλει η τοπική ΕΛΜΕ.

Έντονη ανησυχία και αντιδράσεις προκαλεί περιστατικό βραχυκυκλώματος και πυρκαγιάς που σημειώθηκε στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο (ΕΝΕΕΓΥΛ) Κέρκυρας, με την τοπική ΕΛΜΕ να προχωρά σε σκληρή ανακοίνωση για τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η αυτοψία στον χώρο αποκάλυψε εκτεταμένες φθορές από τη φωτιά, όπως λιωμένους ηλεκτρικούς πυκνωτές και πηνία, καμένο κουδούνι, μαυρισμένες ψευδοροφές και εκτεταμένη κάπνα σε αίθουσες και διαδρόμους. Η φωτιά δεν επεκτάθηκε χάρη στο γεγονός ότι τα παράθυρα ήταν κλειστά, περιορίζοντας την παροχή οξυγόνου.

«Αν δεν ήταν Σαββατοκύριακο θα μιλούσαμε για τραγωδία»

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το περιστατικό σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο, γεγονός που –όπως τονίζεται– απέτρεψε τον κίνδυνο τραυματισμών μαθητών και εκπαιδευτικών. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι αν το σχολείο λειτουργούσε κανονικά, οι συνέπειες θα μπορούσαν να ήταν ιδιαίτερα σοβαρές, ειδικά για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η ΕΛΜΕ Κέρκυρας υπογραμμίζει ότι το κτίριο δεν διαθέτει επαρκές σύστημα πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας, κάνοντάς το, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «εν δυνάμει παγίδα».

Στην ανακοίνωση γίνεται εκτενής αναφορά σε χρόνια προβλήματα του σχολείου, όπως η έλλειψη επαρκών αιθουσών, καθώς και η λειτουργία σε ακατάλληλους χώρους, όπως αποθήκες και διαδρόμους. Παράλληλα, αναφέρεται ότι ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες πραγματοποιούνται σε μη ιδανικές συνθήκες, χωρίς ιδιωτικότητα για τους μαθητές. Επιπλέον, η οργάνωση καταγγέλλει ότι η διαρρύθμιση του κτιρίου καθιστά δύσκολη την ασφαλή εκκένωση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, κάνει λόγο για διαχρονική υποβάθμιση της δημόσιας ειδικής αγωγής και ζητά άμεσες λύσεις για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Η καταγγελία της ΕΛΜΕ Κέρκυρας

Η ΕΛΜΕ Κέρκυρας καταγγέλλει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο το πρόσφατο σοβαρό περιστατικό βραχυκυκλώματος και πυρκαγιάς στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο (ΕΝΕΕΓΥΛ) Κέρκυρας. Οι εικόνες από την αυτοψία στο χώρο είναι ενδεικτικές: ολοσχερώς λιωμένοι πυκνωτές και πηνία, καμένο κουδούνι, μαυρισμένες πλάκες στην ψευδοροφή, τοίχοι, διάδρομοι, αίθουσες, ποτισμένοι από την κάπνα. Ο μόνος λόγος για τον οποίο δεν επεκτάθηκε η πυρκαγιά, ήταν -σύμφωνα με τον πραγματογνώμονα- το γεγονός ότι όλα τα παράθυρα του σχολείου ήταν κλειστά και δεν υπήρξε η απαραίτητη τροφοδοσία με οξυγόνο.

Το γεγονός ότι δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός οφείλεται αποκλειστικά στην τύχη, μια και το γεγονός έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δεν μπορούμε καν να φανταστούμε τι θα γινόταν αν ο χώρος ήταν γεμάτος παιδιά κι εκπαιδευτικούς, σε ένα κτίριο, στο οποίο -ούτως ή άλλως- δεν χωράνε. Και μάλιστα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα οποία η αναστάτωση θα ήταν πολύ μεγάλη, ακόμα κι αν -από τύχη και πάλι- δεν υπήρχαν τραυματισμοί. Η απουσία συστήματος πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας μετέτρεψε το κτίριο σε μια εν δυνάμει παγίδα, για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Η σημερινή επικίνδυνη κατάσταση είναι το αποτέλεσμα μιας διαχρονικής και συστηματικής υποβάθμισης. Η πολυδιαφημισμένη μεταστέγαση από το απαράδεκτο κτίριο της Άνω Κορακιάνας εξελίχθηκε σε ένα κακόγουστο αστείο σε βάρος των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Ακόμα και όταν το σχολείο «άνοιξε», παρέμεινε κλειστό για αρκετό καιρό μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, επειδή η τότε Δημοτική Αρχή δεν είχε μεριμνήσει ούτε για το ρεύμα ούτε για τον κλιματισμό! Σήμερα, το σχολείο εξακολουθεί να λειτουργεί με πάρα πολλά προβλήματα και με κυριότερο -μέχρι την εκδήλωση της φωτιάς- εκείνο του χώρου. Η προηγούμενη και η φετινή σχολική χρονιά ήταν εφιαλτικές. Φέτος το σχολείο λειτούργησε σε 9 μικρές αίθουσες διδασκαλίας, για 13 τμήματα! Η τραγική αυτή έλλειψη χώρου γεννά τις εικόνες ντροπής που ήδη έχουμε καταγγείλει:

· Μαθήματα στο κουζινάκι, σε αποθήκες, διαδρόμους και μπαλκόνια.

· Ατομικές συνεδρίες ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών που πραγματοποιούνται στους διαδρόμους, εκθέτοντας την ιδιωτικότητα των μαθητών.

· Μια απαράδεκτη διαρρύθμιση όπου οι μαθητές αναγκάζονται να περνούν μέσα από μία αίθουσα για να φτάσουν στην άλλη, γεγονός που σε περίπτωση πυρκαγιάς ή σεισμού καθιστά την εκκένωση αδύνατη.

Οι προτεραιότητες Κυβέρνησης και Δήμου είναι ξεκάθαρες: η Δημόσια Ειδική Αγωγή θυσιάζεται στο «ζύγι» κόστους-οφέλους. Ενώ οι κρατικές επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές σε εφοπλιστές και ξενοδόχους, τρέχουν με ρυθμούς εξπρές, τα σχολεία μας αφήνονται να καταρρέουν. Μετά το έγκλημα στα Τέμπη, το ερώτημα παραμένει αμείλικτο: Ποιος θα είναι ο «σταθμάρχης» στην περίπτωση των σχολείων; Αντίστοιχες καταστάσεις υπάρχουν και σε άλλα σχολεία της πόλης, όπως στο σχολικό συγκρότημα στο Μαντούκι και τον σεισμό των 3,2 Ρίχτερ που έριξε κομμάτια από το ταβάνι ή που είχε πέσει ολόκληρο το παράθυρο, έτσι και στο ΕΝΕΕΓΥΛ. Η πολιτική κι εκπαιδευτική ηγεσία είναι ενήμερη από το 2020, τόσο από την ΕΛΜΕ και την Ένωση Γονέων, όσο και από τη Διεύθυνση του Σχολείου και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Μάλιστα μια μέρα μετά το συμβάν κι ακόμα δεν έχουν πάει οι υπηρεσίες του Δήμου να ελέγξουν το κτίριο, αναγκάζοντας μαθητές κι εκπαιδευτικούς, να περνάνε την ώρα τους στην αυλή, από το φόβο, μήπως επαναληφθεί κάτι αντίστοιχο.

Απαιτούμε Τώρα:

- Να πραγματοποιηθεί ΑΜΕΣΑ, πλήρης τεχνικός, ηλεκτρολογικός και προσεισμικός έλεγχο όλων των εγκαταστάσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου κι όχι από ιδιώτη ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις που προέκυψαν από την πραγματογνωμοσύνη που έγινε μετά τη φωτιά στο χώρο του σχολείου και άμεσα να γίνουν οι παρεμβάσεις που απαιτούνται.

- Να γίνει ΑΜΕΣΑ αποκατάσταση του χώρου (βάψιμο και καθάρισμα από ειδικό συνεργείο), μια και η μυρωδιά του καμένου, είναι ακόμα πολύ έντονη.

- Άμεση εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος πυρανίχνευσης και πιστοποιημένης πυροπροστασίας.

- Εύρεση και διαμόρφωση ή ανέγερση νέου, σύγχρονου και ασφαλούς κτιρίου που να καλύπτει τις ανάγκες του σχολείου.

Δεν θα επιτρέψουμε να παίζουν με τις ζωές των παιδιών μας και των συναδέλφων μας. Καλούμε τα σωματεία, τους γονείς και τους μαθητές να διεκδικήσουν ακόμα πιο δυναμικά το σχολείο που μας αξίζει!

«ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ – ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ»

