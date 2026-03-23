Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για ταξί και ΜΜΜ.

«Πέρασε» κατά πλειοψηφία από τη Βουλή το νομοσχέδιο που φέρνει αλλαγές για τα ταξί, αλλά και τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Επίσης, «πέρασαν» έπειτα από ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, τα άρθρα 41 (περί ανακλήσεων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ), 52 (Εκμίσθωση επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό) και 67 (ηλεκτροκίνηση ταξί) με 158 «ναι» έναντι 132 «όχι», επί συνόλου 290 ψηφισάντων βουλευτών.

Σε ό,τι αφορά στα ταξί, το υπουργείο Μεταφορών αναφέρει πως το νομοσχέδιο εισάγει «στοχευμένες ρυθμίσεις», «δίνοντας λύσεις» σε χρόνια ζητήματα, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη λειτουργικότητα της αγοράς, χωρίς να μεταβάλλεται το υφιστάμενο καθεστώς αδειών.

Ειδικότερα, «επιλύονται πρακτικά προβλήματα που επηρέαζαν άμεσα τη δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος, όπως τα ζητήματα συγκυριότητας και κληρονομικής διαδοχής, τα οποία συχνά οδηγούσαν σε ακινητοποίηση οχημάτων και απώλεια εισοδήματος για τους επαγγελματίες. Με τη νέα ρύθμιση διασφαλίζεται η συνέχεια της εκμετάλλευσης της άδειας χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες».

Επίσης, θεσπίζεται η δυνατότητα για αντικατάσταση των έγχαρτων με ψηφιακές άδειες ταξί, μέσω των οποίων θα καθίσταται άμεσα εφικτός ο έλεγχος της γνησιότητας, περιορίζοντας φαινόμενα παρατυπίας και ενισχύοντας τη διαφάνεια στη λειτουργία της αγοράς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Σημαντική παρέμβαση αποτελεί και η δυνατότητα μετατροπής άδειας από 5θέσιο σε 9θέσιο όχημα, ικανοποιώντας σχετικό αίτημα του κλάδου και δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στην παροχή υπηρεσιών, ιδίως σε περιπτώσεις αυξημένης ζήτησης», αναφέρει το υπουργείο.

Σε ό,τι αφορά τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, το νομοσχέδιο δεν εισάγει νέες υποχρεώσεις, αλλά εξειδικεύει και εξορθολογίζει το ήδη υφιστάμενο πλαίσιο. Η υποχρέωση αφορά αποκλειστικά την ανανέωση άδειας και εφαρμόζεται σταδιακά, επηρεάζοντας ένα πολύ μικρό ποσοστό του στόλου. Παράλληλα, προβλέπονται για πρώτη φορά εξαιρέσεις για ειδικές περιπτώσεις, όπως ιδιοκτήτες κοντά στη συνταξιοδότηση ή περιπτώσεις αυξημένου οικονομικού βάρους.

Επιπλέον, ενισχύεται η στήριξη προς τους επαγγελματίες μέσω επιδότησης έως 20.000 ευρώ για την προμήθεια ηλεκτρικού οχήματος, η οποία καταβάλλεται στην πηγή, μειώνοντας το αρχικό κόστος επένδυσης.

Το υπουργείο διευκρινίζει ότι το νομοσχέδιο δεν μεταβάλλει το καθεστώς λειτουργίας της αγοράς ταξί, δεν αυξάνει τον αριθμό των αδειών και δεν επηρεάζει τα δικαιώματα των επαγγελματιών οδηγών, «αποδομώντας ισχυρισμούς περί “απελευθέρωσης” της αγοράς».

Αυστηρότερα πρόστιμα και ποινές για επιθέσεις σε ελεγκτές

Με το νομοσχέδιο αυξάνεται κατά 28 ευρώ το πρόστιμο για όσους δεν έχουν εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφορά. Πλέον το πρόστιμο είναι 100 ευρώ για τη μη κατοχή κανονικού εισιτηρίου σε λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό και τρόλεϊ της Αθήνας και στα μέσα μαζικής μεταφορά της Θεσσαλονίκης.

Για τους επιβάτες που δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο, το πρόστιμο αυξάνεται κατά 16 ευρώ και ορίζεται πλέον στα 50 ευρώ. Προβλέπεται δυνατότητα μείωσης του προστίμου στο ήμισυ, εφόσον ο παραβάτης προμηθευτεί κάρτα απεριορίστων διαδρομών.

Εξάλλου, αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για επιθέσεις κατά ελεγκτών και προσωπικού των μέσων μαζικής μεταφοράς. Αυτές οι επιθέσεις πλέον αντιμετωπίζονται ως πράξεις που πλήττουν συνολικά τη λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών και την ασφάλεια των πολιτών και διώκονται πλέον αυτεπάγγελτα.

Κοινωφελής εργασία για τους βανδαλισμούς

Επίσης, εισάγεται η δυνατότητα επιβολής υποχρεωτικής κοινωφελούς εργασίας στους δράστες βανδαλισμούς σε υποδομές των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Η ρύθμιση προβλέπει ότι, πέραν των προβλεπόμενων διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων, οι υπαίτιοι θα μπορούν, αντί χρηματικής ποινής, να υποχρεώνονται να συμμετέχουν σε εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσαν, όπως καθαρισμοί και συναφείς εργασίες σε μέσα και εγκαταστάσεις του παθόντα συγκοινωνιακού φορέα.

Ίδρυση πρότυπης σχολής οδηγών ΟΣΥ

Το ίδιο νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα για εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών λεωφορείων από την Ο.ΣΥ. Α.Ε., με στόχο την κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε προσωπικό και την ενίσχυση της επιχειρησιακής επάρκειας των αστικών συγκοινωνιών.

Η εκπαίδευση των νέων οδηγών δύναται να παρέχεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τον υποψήφιο, στο πλαίσιο προγραμμάτων που θα υλοποιεί η Ο.ΣΥ. Α.Ε., με πρόβλεψη δέσμευσης απασχόλησης για ορισμένο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης, προβλέπεται η επιστροφή του κόστους εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους όρους που θα καθορίζονται στα σχετικά προγράμματα.

Νέοι έλεγχοι για τα μικροσωματίδια

Επιπλέον, θεσπίζεται υποχρεωτικός έλεγχος εκπομπών μικροσωματιδίων σε πετρελαιοκίνητα οχήματα, καλύπτοντας ένα κρίσιμο θεσμικό κενό στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας.

Εκσυγχρονισμός ΚΤΕΟ

Μία από τις παρεμβάσεις του νομοσχεδίου αφορά τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου τεχνικού ελέγχου των οχημάτων, με στόχο την ενίσχυση της αξιοπιστίας των ΚΤΕΟ και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Ειδικότερα, δημιουργείται Μητρώο Εποπτών, το οποίο λειτουργεί ως μηχανισμός ελέγχου της ορθής εφαρμογής των διαδικασιών και διασφαλίζει την ακεραιότητα των τεχνικών ελέγχων.

Στην πράξη, οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στον περιορισμό φαινομένων πλημμελούς ή τυπικής διενέργειας ελέγχων, διασφαλίζοντας ότι τα οχήματα που κυκλοφορούν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφάλειας, αναφέρει το υπουργείο Μεταφορών.