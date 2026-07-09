Η τιμή του χρυσού στην αγορά spot ενισχύθηκε κατά 0,7% στα 4.105,40 δολάρια ανά ουγγιά.

Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές του χρυσού την Πέμπτη, καθώς η ελαφρά υποχώρηση του δολαρίου στήριξε τη ζήτηση, ενώ οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις πιθανές επιπτώσεις τους στον πληθωρισμό και τη νομισματική πολιτική.

Η τιμή του χρυσού στην αγορά spot ενισχύθηκε κατά 0,7% στα 4.105,40 δολάρια ανά ουγγιά, ανακάμπτοντας μετά την πτώση της Τετάρτης, όταν είχε αγγίξει το χαμηλότερο επίπεδο από την 1η Ιουλίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για τον Αύγουστο σημείωσαν άνοδο 0,8%, στα 4.114,80 δολάρια ανά ουγγιά.

Το αμερικανικό δολάριο διατηρήθηκε κοντά στα χαμηλά σχεδόν μίας εβδομάδας, καθιστώντας τον χρυσό πιο προσιτό για επενδυτές που χρησιμοποιούν άλλα νομίσματα.

Παράλληλα, η γεωπολιτική ένταση ενισχύθηκε μετά τις νέες αμερικανικές στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν την Τετάρτη, οι οποίες προκάλεσαν αντίποινα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη προσέγγισε την Ουάσιγκτον επιδιώκοντας συμφωνία, περιορίζοντας εν μέρει τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση.

Στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής, τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) έδειξαν αυξανόμενες ανησυχίες για τον πληθωρισμό, με ορισμένους αξιωματούχους να θεωρούν ότι υπήρχαν επιχειρήματα ακόμη και για αύξηση των επιτοκίων πριν η κεντρική τράπεζα αποφασίσει να τα διατηρήσει αμετάβλητα τον προηγούμενο μήνα.

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Οι αγορές αποτιμούν πλέον πιθανότητα 63% για αύξηση των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται στα στοιχεία για τον πληθωρισμό που θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα, καθώς και στην κατάθεση του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, στο Κογκρέσο.

Την ίδια ώρα, η HSBC αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για τη μέση τιμή του χρυσού, εκτιμώντας ότι θα διαμορφωθεί στα 4.560 δολάρια ανά ουγγιά το 2026, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 4.864 δολάρια, ενώ για το 2027 μείωσε την εκτίμησή της στα 4.925 δολάρια από 5.000 δολάρια. Παρά τη μείωση των προβλέψεων, η τράπεζα εκτιμά ότι η ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες και τον επίσημο τομέα θα ενισχυθεί αργότερα μέσα στο έτος, στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης διαφοροποίησης των αποθεματικών τους.