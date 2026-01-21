Το σχόλιο του παρουσιαστή για τα μέτρα κατά της κακοκαιρίας.

Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας στο «Πρωινό», με αφορμή τα μέτρα που έλαβε η πολιτεία για το κύμα κακοκαιρίας στον δημόσιο τομέα,σύμφωνα με τα οποία οι απουσίες των δημόσιων υπαλλήλων είναι δικαιολογημένες ενώ τα σχολεία έμειναν κλειστά.

«Έχουμε συμβιβαστεί με την ανικανότητά μας. Δικαιολογούνται λένε οι απουσίες στο δημόσιο σήμερα, εμείς στον ιδιωτικό μα....ες είμαστε; Συγγνώμη τώρα μου βγήκε έτσι. Φοβόμαστε τον αέρα; Φοβόμαστε την βροχή; Τα παιδιά μας να μην μαθαίνουν γράμματα, τα οποία κοιμούνται τώρα σιγά μην μας βλέπουν. Αυτό το λέτε πολιτεία; Ακραία καιρικά φαινόμενα λέει, ε τι θα γίνει; Λογικό είναι, βρέχει και τι κάνουμε κλείνουμε το αυτοκίνητο; Σπίτι, τηλεόραση; Με γκρίνια ξεκίνησα δεν πειράζει, το έχετε συνηθίσει», είπε μεταξύ άλλων ο παρουσιαστής.