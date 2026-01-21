«Όλα καλά! Δόξα τω Θεώ! Δεν έχω υψηλό σάκχαρο».

Μετά από μία μέρα απουσίας από την εκπομπή της «Super Κατερίνα», η εγκυμονούσα Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε σήμερα στο πλατό και μίλησε για την προγραμματισμένη εξέταση που είχε να κάνει.

«Καλή σας ημέρα αγαπημένοι μου τηλεθεατές! Είμαι καλά, Δόξα τω Θεώ! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για χθες. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους μου, ήσασταν εξαιρετικοί. Θα σας πω, ξέρετε τι έγινε. Είχαμε μια σημαντική εξέταση, ξέρουν οι περισσότερες εγκύουλες, κρατάει πολλές ώρες, οπότε ήμουν στο νοσοκομείο, δε βολεύουν οι ώρες, οπότε ήμουν όλη μέρα εκεί, αλλά Δόξα τω Θεώ όλα πήγαν καλά», είπε αρχικά.

