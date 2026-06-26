Η απολογία του 43χρονου Σκοπιανού κράτησε περίπου 4 ώρες, με τον ίδιο να ζητά συγγνώμη από την οικογένεια της Σταυρούλας.

Προφυλακιστέος κρίθηκε με σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακριτή, ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά.

Η απολογία του 43χρονου Σκοπιανού κράτησε περίπου 4 ώρες, με τον ίδιο να ζητά συγγνώμη από την οικογένεια της Σταυρούλας και να υποστηρίζει ότι όλα έγιναν μετά από τσακωμό, χωρίς να έχει προσχεδιάσει σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Υπενθυμίζεται ότι ο καθ’ ομολογίαν δράστης έχει ήδη υποδείξει ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο εκτέλεσε το στυγερό έγκλημα και το σημείο όπου βρέθηκε θαμμένη η γυναίκα, εντούτοις το κίνητρο του δράστη παραμένει θολό καθώς οι δικαστικές Αρχές αμβισβητούν την εκδοχή της ερωτικής σχέσης με το θύμα.

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Πώς σκότωσε την 46χρονη Σταυρούλα

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 43χρονος φέρεται να επιτέθηκε στην 45χρονη αφαιρώντας της τελικά τη ζωή μέσα στο σπίτι όπου εκείνη διέμενε και του είχε νοικιάσει. Μετά την ανθρωποκτονία, φέρεται να παρέμεινε όλη τη νύχτα στο σπίτι μαζί με τη σορό. Την επόμενη ημέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τύλιξε τη σορό, τη μετέφερε σε αγροτική περιοχή και την έθαψε, επιχειρώντας να εξαφανίσει κάθε ίχνος του εγκλήματος.

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Οι αστυνομικές αρχές αναφέρουν ότι στη συνέχεια επιχείρησε να συνεχίσει κανονικά την καθημερινότητά του. Επισκέφθηκε, σύμφωνα με τη δικογραφία, συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο, έχοντας μαζί του γλυκά, ενώ παράλληλα πραγματοποίησε εργασίες που σχετίζονταν με την οικοδομή. Φέρεται ακόμη να άλλαξε όχημα, εκτιμώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα δυσχέραινε τον εντοπισμό του και θα παραπλανούσε τις έρευνες.

Για περίπου δέκα ημέρες πίστευε ότι η εμπλοκή του δεν θα αποκαλυπτόταν. Ωστόσο, η αξιοποίηση τεχνολογικών μέσων, σε συνδυασμό με την έρευνα των στελεχών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, οδήγησε στην εξιχνίαση της υπόθεσης και στη σύλληψή του. Μετά την απολογία του, αναμένεται να αποφασιστεί αν θα κριθεί προσωρινά κρατούμενος έως την εκδίκαση της υπόθεσης. Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές επισημαίνουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει ενδείξεις εμπλοκής άλλου προσώπου. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, ο 43χρονος φέρεται να ενήργησε μόνος του τόσο κατά τη διάπραξη του εγκλήματος όσο και στις ενέργειες που ακολούθησαν με στόχο την απόκρυψή του.

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