Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την Αστυνομία για την εξέλιξη της έρευνας ή τυχόν συλλήψεις.

Ένα σοβαρό περιστατικό με θύμα ένα βρέφος μόλις 10 μηνών σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Πάτρα, με το παιδί να μεταφέρεται εσπευσμένα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας όπως αναφέρει η εφημερίδα ΓΝΩΜΗ την ώρα που κρατούσε το βρέφος στην αγκαλιά της δέχθηκε επίθεση από συγγενικά της πρόσωπα. Όπως υποστήριξε στις Αρχές, από την ένταση του επεισοδίου έχασε την ισορροπία της, με αποτέλεσμα το παιδί να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί.

Το βρέφος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί του παρείχαν τις απαραίτητες ιατρικές φροντίδες. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και παραμένει νοσηλευόμενο για προληπτική παρακολούθηση. Η μητέρα υπέβαλε μήνυση σε βάρος συγκεκριμένων συγγενικών της προσώπων, κάνοντας λόγο για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών, οι οποίες διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν, λαμβάνοντας καταθέσεις και εξετάζοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την Αστυνομία για την εξέλιξη της έρευνας ή τυχόν συλλήψεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.