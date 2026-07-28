Τα Σύβοτα συγκαταλέγονται ανάμεσα στους πιο αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς της Ηπείρου, παρέχοντας μέρη και προορισμούς ιδανικούς για ηρεμία, χαλάρωση μακριά από την έντονη καθημερινότητα. Οι τρεις παραλίες που πρέπει να επισκεφθείτε αν ταξιδέψετε στα Σύβοτα.

Τα Σύβοτα αν και βρίσκονται στην Θεσπρωτία συγκαταλέγονται στους πιο αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς της Ηπείρου, με το τοπίο να θυμίζει περισσότερο νησί του Ιονίου, παρά Ηπειρωτική Ελλάδα.

Το γραφικό παραθαλάσσιο χωριό είναι χτισμένο απέναντι σε ένα σύμπλεγμα νησίδων με καταπράσινο τοπίο και συνδυάζει με μοναδικό τρόπο το φυσικό κάλλος, τα καταγάλανα νερά του Ιονίου και την ήρεμη ατμόσφαιρα, δημιουργώντας όλες τις απαραίτητες συνθήκες για ξέγνοιαστες διακοπές.

Η περιοχή φημίζεται για τις εντυπωσιακές παραλίες της και τα καταπράσινα τοπία, το γραφικό λιμάνι και την τοπική γαστρονομία, ενώ δεν είναι λίγοι όσοι επιλέγουν να ανακαλύψουν άγνωστες πλευρές του τόπου μέσω θαλάσσης.

Ανάμεσα στις πιο γνωστές ακτές των Συβότων είναι η Μπλε Βάρκα, η Πισίνα, το Μεγάλο και Μικρό Αμμούδι, ενώ υπάρχουν και άλλες παραλίες που αξίζει να ανακαλύψετε αν βρεθείτε στην περιοχή.

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Τρεις παραλίες «όνειρο» στα Σύβοτα

Ζέρι

Η παραλία Ζέρι αποτελεί μία από τις πιο όμορφες και λιγότερο γνωστές ακτές των Συβότων. Είναι μικρή σε μέγεθος, προστατευμένη από πλούσια βλάστηση και γαλαζοπράσινα νερά, που δημιουργούν την αίσθηση ότι βρίσκεστε σε νησί.

Τα νερά της είναι ρηχά, γεγονός που καθιστά την ακτή ιδανική για οικογένειες με παιδιά, ενώ διαθέτει άμμο και ένα ειδυλλιακό περιβάλλον που μαγεύει κάθε επισκέπτη.

Τα τελευταία χρόνια στην περιοχή υπάρχουν οργανωμένες υποδομές με οικονομικές ξαπλώστρες, ψαροταβέρνες, καφέ και νεροτσουλήθρες, ενώ δίνεται και η δυνατότητα ενοικίασης βάρκας για εξερεύνηση των γύρω περιοχών.

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Πλάκες

Η παραλία Πλάκες θεωρείται μία από τις πιο ιδιαίτερες ακτές στα Σύβοτα, που διαθέτει άγρια φυσική ομορφιά και διάφανα νερά που ξεχωρίζουν. Περιβάλλεται από βράχια και πλούσια βλάστηση και παρά το γεγονός ότι η πρόσβαση είναι λίγο απαιτητική, προσφέρει το αίσθημα της απομόνωσης και της απόλυτης ηρεμία.

Η ακτή διαθέτει λευκό βότσαλο και λευκά βράχια, με την εικόνα να δημιουργεί την πιο όμορφη αντίθεση σε σχέση με τα καταγάλανα νερά της. Δεν πρόκειται για μία οργανωμένη ακτή, ενώ η πρόσβαση γίνεται αποκλειστικά με σκάφος.

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ΔΕΗ

Η παραλία ΔΕΗ αποτελεί ένα από τα πιο καλά κρυμμένα «διαμάντια» των Συβότων. Δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή με αποτέλεσμα να διατηρεί το φυσικό της κάλλος με τα καταγάλανα νερά να εντυπωσιάζουν κάθε επισκέπτη.

Η ακτογραμμή της αποτελείται από λευκό «χοντρό» βότσαλο με τη θέα να απλώνεται προς τα νησάκια των Συβότων.

Η περιορισμένη τουριστική ανάπτυξη επιτρέπει στον επισκέπτη να απολαύσει το φυσικό τοπίο χωρίς τη φασαρία, ωστόσο στην περιοχή λειτουργεί ένα μικρό κατάστημα που προσφέρει τα απαραίτητα στους λουόμενους καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Βρίσκεται στο βορειότερο τμήμα των Συβότων και οφείλει το όνομά της σε έναν πυλώνα ρεύματος που βρίσκεται στο κέντρο της αμμουδιάς.

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Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, τα Σύβοτα έχουν τη δυνατότητα να μαγέψουν κάθε επισκέπτη, ενώ έχουν μετατραπεί σε έναν από τους πιο δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς. Οι ακτές τις παραμένουν καθαρές με τα εντυπωσιακά κρυστάλλινα νερά του Ιονίου να προσφέρουν την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.