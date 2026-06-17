Νέες απειλές Τραμπ προς το Ιράν εν αναμονή της υπογραφής του μνημονίου κατανόησης την Παρασκευή.

Με έναν αρκετά αυτοσαρκαστικό τρόπο μπήκε ο Ντόναλντ Τραμπ στην αίθουσα που διεξάγεται η Σύνοδος Κορυφής των G7.

Περπάτησε με γοργό βήμα, σκυφτό το κεφάλι και όταν έφτασε στην κορυφή του τραπεζιού κοντοστάθηκε και είπε «Εγώ είμαι το αφεντικό». Πολλά Μέσα το ερμήνευσαν ως αυταρχική δήλωσε, αλλά ΄είναι εμφανές από το βίντεο ότι η στάση του ήταν χιουμοριστική. Οι ηγέτες γέλασαν στο άκουσμα της ατάκας και εκείνος τους έκλεισε το μάτι.

Στη συνέχεια τον ρώτησαν πώς είναι, απάντησε «καλά ευχαριστώ», έδωσε ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη στον Κιρ Στάρεμρ και χαιρέτησε με χειραψία τον Εμανουέλ Μακρόν.

{https://x.com/clashreport/status/2067179982854472091}

Ο Τραμπ επαίνεσε τον Εμανουέλ Μακρόν, οικοδεσπότη της Συνόδου Κορυφής για τη διοργάνωση, αν και συνήθως τον κοροϊδεύει είτε για τα γυαλιά ηλίου που φορούσε όταν είχε μία φλεγμονή στο μάτι του είτε για τα αγγλικά του.

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«Ήταν μία σπουδαία Σύνοδος και η Γαλλία έκανε φανταστική δουλειά. Ο πρόεδρος Μακρόν ήταν πραγματικά σπουδαίος, έκανε υπέροχη δουλειά. Έκανε πολύ καλή δουλειά. Όλοι εδώ ήταν, δεν ξέρω αν ήταν ευχαριστημένοι, κάποιοι δεν τα πάνε και τόσο καλά, αλλά κάποιοι τα πάνε πολύ καλά, αλλά έχουν κάνει μια υπέροχη δουλειά».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ακόμα ότι θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στο τέλος της Συνόδου, πριν μεταβεί στο Παρίσι για το δείπνο που ετοιμάζει προς τιμήν του στις Βερσαλίες ο Εμανουέλ Μακρόν. Όπως ο ίδιος είπε θα αναφερθεί και στο μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν μεταξύ άλλων.

Τραμπ για Ιράν

Την ίδια ώρα στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής είχε συνάντηση με τον πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Ελ Σίσι, όπου και αναφέρθηκε στο Ιράν.

«Αν δεν συμπεριφερθούν σωστά, θα συνεχίσουμε αμέσως να ρίχνουμε βόμβες ακριβώς πάνω στο κεφάλι τους» απείλησε εκ νέου ο Τραμπ.

Δήλωσε ακόμα πως η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι ακόμα οριστική, παρά τις προηγούμενες δηλώσεις του.

«Δεν είναι οριστική. Είναι ένα μνημόνιο κατανόησης και αν δεν μου αρέσει, θα επιστρέψουμε στο να τους πυροβολούμε, να ρίχνουμε βόμβες στο κεφάλι τους. Αν δεν μου αρέσει, αν δεν συμπεριφερθούν σωστά, θα επιστρέψουμε αμέσως στο να ρίχνουμε βόμβες ακριβώς στη μέση του κεφαλιού τους, εντάξει, επειδή έχουν συμπεριφερθεί άσχημα για 47 χρόνια» είπε ο Τραμπ και πρόσθεσε πως οι Ιρανοί «γέλασαν με τον Ομπάμα, είπαν ότι είναι ένα ηλίθιος μπάσταρδος».

Με πληροφορίες του BBC/Guardian/CNN