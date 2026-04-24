Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, όπως ανακοίνωσε η Διοικούσα Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων. Οι αιτήσεις ξεκίνησαν σήμερα Παρασκευή 24 Απριλίου στις 12:00 και θα διαρκέσουν έως την Τρίτη 5 Μαΐου 2026, επίσης στις 12:00 το μεσημέρι.
Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εκπαιδευτικοί της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που:
- έχουν τουλάχιστον τετραετή (4ετή) διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα, ή
- υπηρετούν με θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. κατά το σχολικό έτος 2025-2026, έχουν αξιολογηθεί θετικά κατά τη διάρκεια της πρώτης αξιολογικής περιόδου αλλά δεν έχουν αιτηθεί την ανανέωση της θητείας τους για το σχολικό έτος 2026-2027 στο οικείο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και επιθυμούν να τοποθετηθούν με θητεία σε θέσεις εκπαιδευτικών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της οικείας βαθμίδας σε Π.Δ.Ε. της επιλογής τους,
διαφορετικής βαθμίδας, στην περίπτωση που η προκηρυσσόμενη θέση είναι κοινής ειδικότητας, σε Π.Δ.Ε. της επιλογής τους,
της περιοχής διορισμού τους, στην περίπτωση που έχουν διοριστεί κατά το σχολικό έτος 2025- 2026, ήτοι διανύουν το δεύτερο έτος διορισμού τους, στην οικεία ή σε διαφορετική βαθμίδα, σε περίπτωση που η προκηρυσσόμενη θέση είναι κοινής ειδικότητας,
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr στη διαδρομή Εκπαίδευση/Επαγγελματίες εκπαίδευσης/Αιτήσεις εκπαιδευτικών για Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/aitese-ekpaideutikou-gia-theteia-se-protupa-kai-peiramatika-skholeia
Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτησή τους, με σειρά προτίμησης, για πλήρωση θέσης εκπαιδευτικού σε μέχρι πέντε συνολικά σχολεία, Πρότυπα ή Πειραματικά της Π.Δ.Ε. την οποία επιλέγουν.
Πώς γίνεται η διαδικασία
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr, στη σχετική ενότητα για τους επαγγελματίες εκπαίδευσης. Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώσει, με σειρά προτίμησης, έως πέντε σχολικές μονάδες (Πρότυπα ή Πειραματικά) στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης που επιλέγει. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως την αίτησή τους, καθώς μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα είναι δυνατή καμία υποβολή ή τροποποίηση.
Οι προκηρυσσόμενες θέσεις περιλαμβάνονται στο Παράρτημα της Πρόσκλησης εδώ