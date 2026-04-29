Ανάρτηση έκανε ο υπουργός Υγείας με το ζήτημα υποστελέχωσης που έχει παρατηρηθεί στην παιδιατρική κλινική της Ζακύνθου.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, αναφέρθηκε στην κρίσιμη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο Νοσοκομείο της Ζάκυνθος όσον αφορά τη στελέχωση της Παιδιατρικής Κλινικής.

Σύμφωνα με τον υπουργό, μετά τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα που αφορούν παιδίατρο του νησιού και τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), το νοσοκομείο είχε απομείνει με μία μόνο παιδίατρο. Ωστόσο, η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω, καθώς η συγκεκριμένη γιατρός αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας.

Όπως σημείωσε, υπήρξε άμεσος σχεδιασμός για την προσωρινή ενίσχυση της μονάδας με τη μετακίνηση δύο παιδιάτρων από το Ρίο Αχαΐας και την Ακράτα. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή δεν κατέστη εφικτή, καθώς μία εκ των δύο γιατρών ενημέρωσε την τελευταία στιγμή ότι τραυματίστηκε σε ατύχημα στο γυμναστήριο.

Παρά τις δυσκολίες, ο υπουργός υπογράμμισε ότι έχουν ήδη κινηθεί διαδικασίες για τη μόνιμη ενίσχυση του νοσοκομείου. Ειδικότερα, ανακοίνωσε ότι στη νέα προκήρυξη θέσεων περιλαμβάνονται δύο επιπλέον θέσεις παιδιάτρων για το Νοσοκομείο Ζακύνθου.

Τέλος, τόνισε πως υπάρχει διασφαλισμένη χρηματοδότηση και ότι η πρόσληψη παιδιάτρου θα προχωρήσει με οποιαδήποτε μορφή εργασιακής σχέσης επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος, με στόχο την άμεση κάλυψη των αναγκών της περιοχής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

