Ευσεβείς πόθοι ή απλή ανοησία (για μία ακόμα φορά), ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου «εξισώνει» τον Τραμπ με τον βασιλιά Κάρολο.

Ο Λευκός Οίκος προφανώς δεν αντιλαμβάνεται τη διαφορά ανάμεσα σε έναν κανονικό βασιλιά και έναν wannabe βασιλιά.

Ο πρώτος είναι ο Κάρολος και ο δεύτερος ποιος άλλος- ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στην τελευταία του ανάρτηση όμως ο Λευκός Οίκος φαίνεται πως εκφράζει τα ενδόμυχα συναισθήματα της ηγεσίας και παραθέτει φωτογραφία των Τραμπ και Καρόλου με τη λεζάντα «Δύο βασιλιάδες». Φυσικά, την ανάρτηση συνοδεύει και το απαραίτητο emoji με την κορώνα.

{https://x.com/WhiteHouse/status/2049208884280062270}

Η ανάρτηση έγινε από τον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η ομιλία του βασιλιά Καρόλου στο Κογκρέσο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Προς υπεράσπιση του Τραμπ ωστόσο, δεν είναι και δύσκολο να «ψωνιστεί». Αφού του βάζουν ιδέες. Νωρίτερα, πριν τη συνάντηση με το βασιλικό ζεύγος ο ίδιος έκανε μία ανάρτηση όπου παράθετε πρωτοσέλιδο, το οποίο ανέφερε ότι η Mail εντόπισε το γενεαλογικό δέντρο του Τραμπ και αποκάλυψε ότι είναι ξάδελφος του βασιλιά Καρόλου.

«Ουάου, αυτό είναι ωραίο. Πάντα ήθελα να ζήσω στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ!!! Θα μιλήσω με τον Βασιλιά και τη Βασίλισσα γι' αυτό σε λίγα λεπτά!!!» έγραψε ο Τραμπ στη συνέχεια σε ανάρτησή του.