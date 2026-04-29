Το υπουργείο Δικαιοσύνης εργαλειοποιείται, «μετατρέπεται σε όπλο» κι αποπειράται να ικανοποιήσει τα «χειρότερα ένστικτα» του αμερικανού προέδρου, στηλιτεύουν οι Δημοκρατικοί.

Ο Τζέιμς Κόμι, ο πρώην διευθυντής της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI), στο στόχαστρο του ρεβανσισμού του Ντόναλντ Τραμπ, βρέθηκε χθες Τρίτη αντιμέτωπος με νέα δίωξη, αυτή τη φορά διότι «απείλησε» τη «ζωή» και «τη σωματική ακεραιότητα» του ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, ο 65χρονος Κόμι αντιμετωπίζει δυο κατηγορίες, που του απαγγέλθηκαν από σώμα ενόρκων στη Βόρεια Καρολίνα. Αφορούν φωτογραφία που είχε μεταφορτώσει σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης τον Μάιο του 2025, η οποία εκλήφθηκε από την κυβέρνηση Τραμπ ως «απειλή» κατά του αρχηγού του κράτους.

Σύμφωνα με το CNN, η εν λόγω ανάρτηση είναι η παραπάνω φωτογραφία με τα κοχύλια: Ο αριθμός 86 συχνά χρησιμοποιείται με την έννοια του «ξεφορτώνομαι» ή «πετάω κάτι», ενώ το 47 αντιστοιχεί στην τρέχουσα θητεία του Τραμπ ως 47ου προέδρου. Οι ρεπουμπλικανοί υποστήριξαν ότι επρόκειτο για απειλή κατά του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο Κόμεϊ δήλωσε ότι «δεν είχε συνειδητοποιήσει πως κάποιοι συνδέουν αυτούς τους αριθμούς με τη βία».

Η εικόνα αυτή αποτελούσε «σοβαρή» έκφραση «πρόθεσης να προκληθεί βλάβη στον πρόεδρο των ΗΠΑ», αναφέρει το κατηγορητήριο.

«Ανέβασα νωρίτερα φωτογραφία με μερικά κοχύλια που είδα σήμερα κάνοντας περίπατο στην παραλία κι υπέθεσα πως ήταν πολιτικό μήνυμα», είχε εξηγήσει τότε ο Κόμι. Δεν συνειδητοποίησα πως ορισμένοι συνδέουν τους αριθμούς αυτούς με βία. Δεν το κατάλαβα, αλλά εναντιώνομαι σε κάθε μορφή βίας και έτσι απέσυρα την ανάρτηση».

Μολαταύτα, οι αμερικανικές ομοσπονδιακές αρχές ανακοίνωσαν αμέσως μετά πως διενεργούσε έρευνα η υπηρεσία που είναι αρμόδια για την προστασία του αρχηγού του αμερικανικού κράτους και υψηλών προσώπων (Secret Service) για την «απειλή» σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ.

«Ήμουν πάντα αθώος, δεν φοβάμαι, πιστεύω απόλυτα στην ανεξάρτητη ομοσπονδιακή δικαιοσύνη», αντέδρασε σε βίντεο που μεταφόρτωσε στην πλατφόρμα Substack.

Η είδηση για την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του έγινε γνωστή τρεις ημέρες μετά την επίθεση ενόπλου σε δεξίωση ένωσης του Τύπου στην Ουάσιγκτον, ο φερόμενος ως δράστης της οποίας άκουσε να του ασκούνται κατηγορίες προχθές Δευτέρα, ιδίως για απόπειρα δολοφονίας του αμερικανού προέδρου.

Ο Τραμπ εργαλειοποιεί το υπουργείο Δικαιοσύνης

Υπενθυμίζεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ απέπεμψε στις αρχές του μήνα την υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι, εξέλιξη που αποδόθηκε στο ότι δεν μπόρεσε να ασκήσει διώξεις σε βάρος προσώπων στο στόχαστρο του μεγιστάνα. Υπηρεσιακός υπουργός ονομάστηκε ο Τοντ Μπλαντς, ως τότε δεύτερος τη τάξει στο υπουργείο - και πρώην προσωπικός δικηγόρος του άλλοτε αστέρα της «ριάλιτι» τηλεόρασης.

«Το να απειλείται η ζωή του προέδρου των ΗΠΑ δεν θα γίνει ποτέ ανεκτό από το υπουργείο Δικαιοσύνης», είπε ο Τοντ Μπλαντς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, υπογραμμίζοντας ότι καθεμιά από τις δυο κατηγορίες σε βάρος του Τζέιμς Κόμι επισύρει ποινή ως και δέκα ετών κάθειρξης.

Τον Νοέμβριο, ομοσπονδιακή δικαστής είχε ακυρώσει δυο δικογραφίες - που αρκετοί έκριναν πως ουσιαστικά υπαγορεύτηκαν από τον πρόεδρο Τραμπ - με στόχους τον Τζέιμς Κόμι και τη Λετίσια Τζέιμς, την πρώην γενική εισαγγελέα της πολιτείας της Νέας Υόρκης, εξαιτίας του παράνομου διορισμού, σύμφωνα με την ετυμηγορία, της εισαγγελέα που ανέλαβε να ασκήσει διώξεις.

Ο Τζέιμς Κόμι, που καθαιρέθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ το 2017, ενώ το FBI ερευνούσε την πιθανή ανάμιξη της Ρωσίας στην προεκλογική εκστρατεία του 2016, αντιμετώπιζε την κατηγορία της ψευδορκίας επειδή αρνήθηκε, απαντώντας σε ερώτηση γερουσιαστή, πως έδωσε το πράσινο φως προκειμένου υποδιευθυντής του να μιλήσει ανωνύμως σε μέσα ενημέρωσης για τις έρευνες της υπηρεσίας.

Ο Ντικ Ντέρμπιν, ο κυριότερος εκπρόσωπος των δημοκρατικών στην επιτροπή δικαστικών υποθέσεων της Γερουσίας, στηλίτευσε τη νέα δίωξη σε βάρος του Τζέιμς Κόμι, κρίνοντας πως το υπουργείο Δικαιοσύνης εργαλειοποιείται, «μετατρέπεται σε όπλο» κι αποπειράται να ικανοποιήσει τα «χειρότερα ένστικτα» του αμερικανού προέδρου, με άλλα λόγια τον ρεβανσισμό του.