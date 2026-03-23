Τριάντα έξι μη πολιτικά πρόσωπα στο εδώλιο για τη μεγάλη δίκη των Τεμπών.

Πώς γίνεται εν έτη 2023 δύο τρένα να κινούνται επί 12 λεπτά στην ίδια γραμμή, χωρίς κάποιος ή κάποιοι να το αντιληφθούν πριν να είναι αργά;m Γιατί δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση στον σταθμό της Λάρισας; Γιατί δεν λειτουργούσε κανένα σύστημα ασφαλείας, ούτε η αυτόματη πέδηση, ούτε η επικοινωνία μεταξύ σταθμαρχων και μηχανοδηγων, ούτε καν λειτουργούσαν οι φωτεινοί σηματοδότες; Ποιός ή ποιοί φταίνε για όλα αυτά και σε ποιο βαθμό;

Είναι ερωτήματα που θα κληθεί από σήμερα και για τα επόμενα χρόνια να απαντήσει το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων στη Λάρισα.

Με μία ογκωδέστατη δικογραφία, που ξεπερνά τις 60.000 σελίδες, με πάνω από 500 αναγνωστεα έγγραφα, με ηχητικά, βίντεο, η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που κόστισε τη ζωή 57 ανθρώπων ξεκινά σήμερα.

Θα διεξάγεται στο κτίριο που λειτουργούσε ως συνεδριακό κέντρο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Επισήμως πλέον το κτίριο για όσο θα διαρκέσει η δίκη θα ανήκει στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Στο εδώλιο του κατηγορούμενου θα κάθονται από σήμερα 36 μη πολιτικά πρόσωπα, στελέχη ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, πρώην διευθυντικά στελέχη του υπουργείου Μεταφορών, η πρώην Πρόεδρος της ΡΑΣ, ο σταθμάρχης της μοιραίας βάρδιας, ο πρώην επιθεωρητής διοίκησης του ΟΣΕ στη Λάρισα, οι δύο σταθμάρχες που φέρονται να έφυγαν νωρίτερα από τη βάρδια τους.

Το δικαστήριο θα αναζητήσει τα αίτια της σύγκρουσης των δύο τρένων. Η δίκη θα ξεκινήσει στις 9 το πρωί. Οι πόρτες του κτιρίου για τους δικηγόρους, τους γονείς και συγγενείς των θυμάτων καθώς και για δικηγόρους, κατηγορούμενους και μάρτυρες θα ανοίξουν μία ώρα νωρίτερα. Στις 8 το πρωί επίσης θα ξεκινήσει και η συγκέντρωση διαμαρτυρίας, που θα πραγματοποιηθεί έξω από το δικαστήριο από συλλογικότητες και πολίτες που θα ζητήσουν δικαιοσύνη και δικαίωση για τα θύματα.