Τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου όλα τα «φώτα» θα είναι στραμμένα στη Λάρισα, όπου για τα επόμενα χρόνια θα διεξάγεται μία από τις μεγαλύτερες δίκες στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Η δίκη για το θάνατο 57 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 180 στο μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ελλάδα.

Η δίκη θα διεξαχθεί στο ανακαινισμένο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο campus Γαιόπολις. Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων προέκυψε από κλήρωση σε δημόσια συνεδρίαση. Πρόεδρος της έδρας θα είναι η κ. Στεφανίδου Γεωργία, με αναπληρώτρια Πρόεδρο την κ. Κοσίνα Ιωάννα.

Μέλη θα είναι ο κ. Χριστόπουλος Δημήτρης και ο κ. Λέτσιος Χρυσοβαλάντης, ενώ αναπληρωματικό μέλος κληρώθηκε η κ. Τσάνα Μαρία. Εισαγγελέας της έδρας θα είναι η κ. Κουρινιώτη Αγγελική και αναπληρωτής Εισαγγελέας ο κ. Καρατσίδης Φίλιππος.

Υποστηρίζοντες την κατηγορία και μάρτυρες

Περίπου 230 συγγενείς θυμάτων και επιζώντες έχουν δηλώσει ότι θα παραστούν για να υποστηρίξουν το κατηγορητήριο. Εάν θα νομιμοποιηθούν όλοι είναι ένα ερωτηματικό.

Εκκρεμής παραμένει και η περιοδικότητα των συνεδριάσεων. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων θα συνεδριάζει από Δευτέρα έως και Τετάρτη. Μένει να επιβεβαιωθεί από το δικαστήριο την προσεχή Δευτέρα.

Συνολικά από την πλευρά των υποστηριζόντων την κατηγορία έχουν γνωστοποιηθεί πάνω από 350 μάρτυρες, μεταξύ αυτών, 52 εκπρόσωποι δικηγορικών συλλόγων ανά τη χώρα, που έχουν προχωρήσει σε σχετικές δηλώσεις από το 2023.

Εκτός Κωνσταντόπουλος, εντός Πασπαλάς

Από το κλητήριο θέσπισμα έχουν οριστεί εκατόν είκοσι ένας (121) μάρτυρες. Ο διευθύνων την Εισαγγελία Εφετών κ. Λάμπρος Τσόγκας που είχε και την εποπτεία της ανακριτικής έρευνας της υπόθεσης έχει ορίσει 121 μάρτυρες, μεταξύ των οποίων,

- τον πραγματογνώμονα καθηγητή του ΕΜΠ κ. Δ. Καρώνη, ο οποίος συνέταξε το πόρισμα για την πρόκληση της πυρόσφαιρας και της έκρηξης, τα οποία πιθανολόγησε ότι αποδίδονται στα έλαια σιλικόνης

- τον κ. Χρ. Παπαδημητρίου, πρώην πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Διαχείρισης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Δυστυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), ο οποίος είχε συγκεντρώσει τα «φώτα» της δημοσιότητας όταν παραιτήθηκε από το αξίωμα μετά το «αλλαλούμ», που είχε προκληθεί με το πόρισμα του Οργανισμού. Ο κ. Παπαδημητρίου είχε μιλήσει μέσω της επιστολής παραίτησής του για ένα εξαιρετικό πόρισμα, «με μόνη εξαίρεση το σκέλος για την πυρόσφαιρα και την φωτιά»

- τους δύο δικαστικούς πραγματογνώμονες της υπόθεσης Μπατζόπουλο και Βασιλάκο

- τον κ. Πασπαλά, ο οποίος δήλωσε επισκέπτης καθηγητής στο ΑΠΘ. Ουδέποτε ορίστηκε πραγματογνώμονας στην υπόθεση. Ο ίδιος συνέταξε τεχνική έκθεση για την πυρόσφαιρα και την έκρηξη αυτοβούλως, χωρίς να οριστεί από κάποιον τεχνικός σύμβουλος. Η εμπλοκή του στην υπόθεση χαρακτηρίστηκε αιφνιδιαστική. Η μαρτυρία του, όμως θεωρήθηκε καθοριστική από τον ανακριτή της υπόθεσης, οδηγώντας κατά κάποιο τρόπο σε απόσυρση προηγούμενων εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης (όπως του κ. Καρώνη), καθώς εστίαζε στα έλαια σιλικόνης ως αιτία της πυρόσφαιρας.

Ηχηρή απουσία, σύμφωνα με νομικούς κύκλους από τους οριζόμενους μάρτυρες του κλητηρίου θεσπίσματος ο κ. Αθ. Κωνσταντόπουλος, καθηγητής χημικός μηχανικός στο ΑΠΘ, με πλούσιο βιογραφικό και διεθνή αναγνώρισης. Ο κ. Κωνσταντόπουλος ερεύνησε την πυρόσφαιρα, την έκρηξη και τη φωτιά που προκλήθηκε μετά τη σύγκρουση για λογαριασμό του κρατικού ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Απέρριψε την θεωρία των ελαίων σιλικόνης και απέδωσε, μέσω του πορίσματος τα αίτια της πυρόσφαιρας σε άγνωστης προέλευσης χημική ουσία. Δεν ορίστηκε μάρτυρας από την Εισαγγελία Εφετών. Γνωστοποιήθηκε, ωστόσο, ως μάρτυρας από δύο οικογένειες θυμάτων, του Π. Ασλανίδη, διά του δικηγόρου του, Γιάννη Μαντζουράνη και του κ. Α. Ψαρόπουλου, πατέρας θύματος και δικηγόρος στην υπόθεση.

Η περίπτωση του πρ. Διευθύνοντος συμβούλου ΟΣΕ

Είναι αξιοσημείωτο, την ίδια ώρα ότι ως μάρτυρας δεν ορίστηκε ούτε ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ (είναι κατηγορούμενος στην υπόθεση για τα «εξαφανισμένα» βίντεο από τη φόρτωση του εμπορικού τρένου που ενεπλάκη στο δυστύχημα). Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, (ανέλαβε καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου το 2023, λίγο καιρό μετά το δυστύχημα)υπηρετούσε ως τεχνικός σύμβουλος του πρώην προέδρου του Οργανισμού, που είναι μεταξύ των 36 κατηγορουμένων και διώκεται για κακούργημα. Στις 18 Απριλίου 2022 ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ και η LDK ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ, σύναψαν σύμβαση με συνολικό ποσό 28.000 ευρώ προκειμένου να υποβοηθηθεί το έργο του πρώην προέδρου στη διαχείριση τεχνικών θεμάτων υποδομής και σηματοδότησης , τηλεδιοίκησης και Η/Μ εγκαταστάσεων. Η LDK πρότεινε για εξειδικευμένο στέλεχος τον μετέπειτα διευθύνοντα σύμβουλο, προκειμένου να συνδράμει τον πρόεδρο με τις εξειδικευμένες γνώσεις του.

Η ανάκριση

Η ανάκριση του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών διήρκησε δυόμιση χρόνια. «Έκλεισε» τον Αύγουστο του 2025. Γονείς, συγγενείς θυμάτων και οι δικηγόροι τους υποστηρίζουν ότι αυτό έγινε αιφνιδιαστικά και πάντως χωρίς να ερευνηθούν σημαντικά στοιχεία της υπόθεσης.

Βέβαια, σε γενικές γραμμές, η έρευνα δεν θα είχε φτάσει ως εδώ χωρίς την επίμονη πίεση των συγγενών των θυμάτων. Με εκατοντάδες αιτήματα και παρεμβάσεις ανάγκασαν τη δικαστική διερεύνηση να ανοίξει περισσότερα μέτωπα από όσα αρχικά φαινόταν διατεθειμένο το σύστημα να εξετάσει. Ακόμη και τώρα, πριν ένα μόλις 24ωρο, η πλευρά των θυμάτων και των τραυματιών εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι η δίκη ξεκινά με σημαντικά κενά.