Την προσεχή Δευτέρα 23 Μαρτίου ξεκινά η δίκη για τα Τέμπη για το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα των τελευταίων χρόνων στη χώρα. Τρία χρόνια μετά από το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023, στο εδώλιο του κατηγορούμενου θα καθίσουν 36 μη πολιτικά πρόσωπα, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων με την κακουργηματικoύ χαρακτήρα κατηγορία της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο πολλών ανθρώπων.

Πενήντα επτά άνθρωποι, οι 45 εκ των οποίων νέοι από 15 έως 28 ετών έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα.

Επτά μήνες μετά το «κλείσιμο» της ανάκρισης, η οποία διήρκησε 2,5 χρόνια τα «φώτα» της δημοσιότητας θα στραφούν στο συγκρότημα Γαιοπολις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το κτίριο που λειτουργούσε ως συνεδριακό κέντρο θα φιλοξενήσει τη μεγαλύτερη δίκη των τελευταίων ετών, με τη δικογραφία της οποίας να ξεπερνά τις 60.000 σελίδες!

Κατηγορούμενοι

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου σε αυτή τη δίκη θα καθίσουν συνολικά τριάντα έξι άτομα. Μεταξύ αυτών, ο σταθμάρχης της μοιραίας βάρδιας, οι δύο σταθμάρχες που έφυγαν νωρίτερα από τη λήξη της βάρδιας τους, ο τότε επιθεωρητής διοίκησης του ΟΣΕ στη Λάρισα, διευθυντικά στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, δύο διευθυντές διευθύνσεων μεταφορών του υπουργείου Μεταφορών, η τότε πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων . Επίσης, μεταξύ των κατηγορουμένων θα είναι και δύο πρωτοκλασάτα στελέχη της Hellenic Train, που κατηγορούνται για πλημμελήματα, παρά τα αιτήματα συγγενών θυμάτων να ελεγχθεί η πυρόσφαιρα και η φωτιά και άρα να αναβαθμιστεί η κατηγορία για τα δύο συγκεκριμένα στελέχη. Το κατηγορητήριο αφορά στις πράξεις:

α) της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, η πράξη δε αυτή είχε ως αποτέλεσμα:

α) το θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων,

β) τη βαριά σωματική βλάβη μεγάλου αριθμού ανθρώπων και τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας,

γ) τη δυνατότητα κινδύνου περισσότερων προσώπων και

δ) τη δυνατότητα κοινού κινδύνου για ξένα πράγματα τελεσθείσας και κατ’ εξακολούθηση και τελεσθείσας και από κοινού,

β) της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή,

γ) της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή,

δ) της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή,

ε) της παράβασης καθήκοντος τελεσθείσας και από κοινού.

Κατηγορούμενοι για τις τέσσερις πρώτες πράξεις είναι οι:

Βασίλειος Σαμαράς (ο σταθμάρχης της βάρδιας)

Δημήτριος Νικολάου (επιθεωρητής Διοίκησης του ΟΣΕ στη Λάρισα) Κωνσταντίνος Παυλόπουλος και Παναγιώτης Χαμηλός (οι δύο σταθμάρχες που έφυγαν νωρίτερα)

Κων/νος Μουρουδέλης (Διευθυντής Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Συστημάτων (υπό τη Γενική Διεύθυνση Δικτύου του ΟΣΕ) 30-7-2019 μέχρι την 30-9-2021

Ιωάννης Παληοθόδωρος (Διευθυντής Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Συστημάτων υπό τη Γενική Διεύθυνση Δικτύου του ΟΣΕ) από 1-10-2021 μέχρι την 28-2-2023 και μέχρι σήμερα

Ιωάννης Κυριαζόπουλος (Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ ΟΣΕ ΑΕ με την ευθύνη για την εποπτεία των Διευθύνσεων ΔΙΣΣΥ & ΔΙΣΗΣΗΚ από 10-6-2020 μέχρι 13-1-2021

Πέτρος Πανόπουλος Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Δικτύου από 1-12-2019 μέχρι 1-6-2020

Γρηγόριος Σαμπατακάκης Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Δικτύου ΟΣΕ Α.Ε. 30-7-2019 μέχρι την 15-11-2019

Παναγιώτης Θεοχάρης Διευθύνων Σύμβουλος ΟΣΕ ΑΕ (από 8-3-2018 έως και 20-9-2019)

Κων/νος Σπηλιόπουλος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΟΣΕ ΑΕ (από 1-11-2019 έως και 20-6-2020)

Ζαχαρίας Στουρνάρας Διευθυντής Διεύθυνσης Συντήρησης Η/Μ Συστημάτων & Ηλεκτροκίνησης (μετονομασθείσα μετά την 30-5-2022 σε Διεύθυνση Η/Μ Συστημάτων, Τηλεπικοινωνιών & Ηλεκτροκίνησης (ΔΙΣΤΗΛ) (υπό τη Γενική Διεύθυνση Δικτύου του ΟΣΕ, μετονομασθείσα σε Γενική Διεύθυνση Συντήρησης Δικτύου, Έργων & Κυκλοφορίας μετά την 30-5-2022) από 12-12-2019 μέχρι την 28-2-2023 και μέχρι σήμερα

Σπυρίδων Κλέαρχος Πατέρας Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΟΣΕ ΑΕ (από 13-1-2021 έως και 28-2-2023)

Θεοφάνης Αθανάσιος Κοτταράς, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΟΣΕ ΑΕ (από 10-6-2020 έως και 13-1-2021)

Διονύσιος Ράππος, Διευθυντής Έργων και προιστάμενος διευθύνουσας υπηρεσίας ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

Γεώργιος Κατάκος Επιβλέπων σιδηροδρομικών συστημάτων ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ

Βασίλειος Παππάς Επιβλέπων επιδομής ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ

Κωνσταντίνος Βενετσανάκος Προϊστάμενος Διεύθυνσης Έργων ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ

Απόστολος Τσακίρης Επιβλέπων Μηχανικός ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ

Εμμανουήλ Γεωργιλάκης Προϊστάμενος Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Τμήματος Έργων 3

Νικόλαος Δένης Επιβλέπων Σιδηροδρομικών Συστημάτων

Άνθιμος Αμανατίδης Επιβλέπων Σιδηροδρομικών Συστημάτων

Παύλος Κουζής Επιβλέπων Σιδηροδρομικών Συστημάτων

Λουκία Τουμπανάκη Επιβλέπουσα Σιδηροδρομικών Συστημάτων

Σταμάτιος Ελευθερίου Επιβλέπων Σιδηροδρομικών Συστημάτων

Δημήτριος Τσοτσορός Προϊστάμενος Διεύθυνσης Έργων ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ

Αθανάσιος Βούρδας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΡΓΟΣΕ

Χρήστος Διονέλης Διευθύνων Σύμβουλος ΕΡΓΟΣΕ

Κωνσταντίνος Χρονάκης Βοηθός επιβλέποντος Σιδηροδρομικών Συστημάτων

Χρήστος Βίνης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ

Ιωάννα Τσιαπαρίκου Πρόεδρος ΡΑΣ

Γεώργιος Πατσιαβός Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών

Αικατερίνη Δεμερτζή Προϊσταμένη Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Μεταφορών Δ33 του Υπουργείου Μεταφορών

Ως προς τους κατηγορουμένους Κων/νο Μουρουδέλη του Παναγιώτη, Ιωάννη Παληοθόδωρο του Αναστασίου, Ιωάννη Κυριαζόπουλο του Νικολάου, Πέτρο Πανόπουλο του Δημητρίου, Γρηγόριο Σαμπατακάκη του Νικολάου, Παναγιώτη Θεοχάρη του Αναστασίου, Κων/νο Σπηλιόπουλο του Γεωργίου, Ζαχαρία Στουρνάρα του Σεραφείμ, Σπυρίδωνα Κλέαρχο Πατέρα του Αριστοτέλη Θεοφάνη Αθανάσιο Κοτταρά του Νικολάου, Ιωάννα Τσιαπαρίκου του Αθανασίου, Γεώργιο Πατσιαβό του Αντωνίου, Αικατερίνη Δεμερτζή του Σταματίου η α’ πράξη είναι τελεσθείσα κατ’εξακολούθηση.

Ως προς τους κατηγορουμένους Διονύσιο Ράππο του Φωτίου, Γεώργιο Κατάκο του Δημητρίου, Βασίλειο Παππά του Δημητρίου, Κωνσταντίνο Βενετσανάκο του Θωμά, Απόστολο Τσακίρη του Νικολάου, Εμμανουήλ Γεωργιλάκη του Κωνσταντίνου, Νικόλαο Δένη του Αθανασίου, Άνθιμο Αμανατίδη του Αναστασίου, Παύλο Κουζή του Παναγιώτη, Λουκία Τουμπανάκη του Ιωάννη, Σταμάτιο Ελευθερίου του Ιωάννη, Δημήτριο Τσοτσορό του Νικολάου, Αθανάσιο Βούρδα του Χρήστου, Χρήστο Διονέλη του Νικολάου, Κωνσταντίνο Χρονάκη του Μίνωα, Χρήστο Βίνη του Ιωάννη η α’ πράξη είναι τελεσθείσα από κοινού και κατ’εξακολούθηση.

Οι Maurizio Capotorto του Giovanni, Luigi Bussoletti του Lanfranco είναι κατηγορούμενοι για τις β’, γ’, δ’ πράξεις. Η Στυλιανή Κολιοπούλου του Αθανασίου είναι κατηγορούμενη την ε’ πράξη από κοινού τελεσθείσα. Ακόμη για την ε’ πράξη από κοινού τελεσθείσα κατηγορούμενος είναι (πέραν των α’, β΄, γ’, δ’ πραξεων) και ο Αθανάσιος Κοτταράς του Νικολάου, ενώ ο Σπυρίδων Κλέαρχος Πατέρας του Αριστοτέλη Θεοφάνη (πέραν των α’,β’,γ,δ’ πράξεων) είναι κατηγορούμενος για την ε’ πράξη από μόνος του (κατά μόνας).

Το κτίριο

Το συνεδριακό κέντρο στο Γαιόπολις επιλέχθηκε ως η καλύτερη δυνατή λύση για μία τόσο μεγάλη δίκη.

Να σημειωθεί πως βρίσκεται κοντά στην κεντρική είσοδο του Campus και μεσοτοιχία με το εστιατόριο των φοιτητών. Στην απέναντι πλευρά βρίσκονται οι σχολές, τα τμήματα και οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.

Η αίθουσα, όπου έχουν εγκατασταθεί η έδρα του δικαστηρίου, τα έδρανα των δικηγόρων, καθώς και οι θέσεις των κατηγορουμένων είναι συνολικής επιφάνειας 283,75 τ.μ.