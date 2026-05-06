Ένα ενδιαφέρον ερώτημα προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, με αφορμή την αποκάλυψη ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αποσιώπησε ότι ήταν συγχρόνως ελεγκτής αλλά και ελεγχόμενος στο σκάνδαλο των υποκλοπών (λόγω της εμπλοκής του με την υπογραφή του σε διατάξεις παρακολουθήσεων από την ΕΥΠ) και, αντί να ζητήσει εξαίρεση, ενταφίασε την έρευνα, διατύπωσε κατά την παρέμβασή του στη Βουλή ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Δημήτρης Τζανακόπουλος.

Όπως εξήγησε, δύο είναι τα πρόσωπα που κατά τον νόμο έχουν πειθαρχική αρμοδιότητα για να εκκινήσουν πειθαρχικό έλεγχο για τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αυτά είναι ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου και ο εκάστοτε Υπουργός Δικαιοσύνης.

«Ρωτώ ευθέως, με δεδομένο ότι έχετε την αρμοδιότητα, θα πρέπει να εξηγήσετε γιατί δεν την ασκείτε. Δεν μπορείτε να επικαλεστείτε αυτό το «εγώ δεν ανακατεύομαι και δεν παρεμβαίνω στο έργο της Δικαιοσύνης». Δεν αρκεί αυτό ως απάντηση, διότι έχετε πειθαρχική αρμοδιότητα. Άρα, πρέπει να μας εξηγήσετε γιατί δεν την ασκείτε. Είναι τόσο απλό», σημείωσε χαρακτηριστικά κλείνοντας την τοποθέτησή του ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς.

Ν.Α.