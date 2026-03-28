Ξεκάθαρη θέση υπέρ της συνέχισης της δίκης στην αίθουσα που έχει ξεκινήσει η διαδικασία, πήρε ο Νίκος Πλακιάς.

Η συζήτηση γύρω από τον τόπο διεξαγωγής της δίκης για την τραγωδία στα Τέμπη πυροδοτεί νέες αντιδράσεις, με τον Νίκο Πλακιά να παίρνει ξεκάθαρη θέση και να απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο μετακίνησης της διαδικασίας εκτός Λάρισας.

Με δημόσια παρέμβασή του, υπογραμμίζει ότι η δίκη πρέπει να παραμείνει στον τόπο όπου εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα.

Όπως επισημαίνει, ακόμη και το κτίριο στο οποίο ξεκίνησε η δίκη μπορεί να καλύψει τις ανάγκες, εφόσον γίνουν ορισμένες παρεμβάσεις στη χωροταξία και υπάρξει σωστή οργάνωση ως προς την πρόσβαση και τη διάταξη των παρευρισκόμενων. Παράλληλα, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αξιοποίησης άλλων κατάλληλων χώρων εντός της Λάρισας, σε περίπτωση που ο αρχικός χώρος δεν θεωρηθεί επαρκής.

Ο ίδιος δηλώνει αποφασισμένος να αντιταχθεί σε οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής της έδρας της δίκης, εφόσον αυτή συνδέεται με εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Όπως τονίζει χαρακτηριστικά, «η δίκη θα γίνει εκεί όπου ξεκίνησαν όλα» και «θα τελειώσει πάλι εκεί».

Κλείνοντας, αναφέρεται με έντονη συναισθηματική φόρτιση στην προσωπική του απώλεια, σημειώνοντας ότι τα παιδιά του «δολοφονήθηκαν στη Λάρισα» και, όπως αναφέρει, «απαιτούν να παραβρίσκονται στη δίκη όπου θα δικάζουν τους ένοχους αυτών».