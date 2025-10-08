Η Άντζελα Δημητρίου και η Κατερίνα Λιόλιου, ενώνουν τις φωνές και το ταλέντου της σε μια ανατρεπτική συνεργασία!

Η Άντζελα Δημητρίου και η Κατερίνα Λιόλιου ενώνουν τις φωνές και τις δυνάμεις τους και ρωτούν… «Πού Τη Βρήκε;», σ’ ένα γυναικείο ντουέτο - έκπληξη που κυκλοφορεί από την Panik Platinum.

Η Άντζελα Δημητρίου και η Κατερίνα Λιόλιου, δύο ξεχωριστές καλλιτέχνιδες καθεμία εκ των οποίων έχει τη δική της σπουδαία μουσική πορεία και δύο δυναμικές γυναίκες, παρουσιάζουν ένα λαϊκό τραγούδι του σήμερα με ρυθμό τσιφτετελιού.

Άντζελα Δημητρίου και Κατερίνα Λιόλιου- «Που Τη Βρήκε;»

Το «Που Τη Βρήκε;», που υπογράφουν στη μουσική ο Κωνσταντής και στους στίχους ο Χρήστος Αναστασίου, παρουσιάστηκε πρώτη φορά από τις δύο καλλιτέχνιδες σε ραδιοτηλεοπτικό event και προκάλεσε αμέσως μεγάλο ενθουσιασμό στο κοινό και στα social media.

Το ντουέτο είναι τώρα διαθέσιμο στις streaming υπηρεσίες, ενώ σε λίγες ημέρες θα μεταφερθεί και στο YouTube μέσα από ένα music video γεμάτο γυναικεία δύναμη.

Την ίδια ώρα, η Κατερίνα Λιόλιου συνεχίζει ακάθεκτη τις πολύμηνες επιτυχημένες εμφανίσεις της στο «Romeo» και η Άντζελα Δημητρίου ετοιμάζει μεγάλες μουσικές εκπλήξεις που θα ανακοινωθούν σύντομα.

Βρείτε το «Που Τη Βρήκε;» στις streaming υπηρεσίες.