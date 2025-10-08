Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο.

Το «Nα με λες μαμά», η νέα κοινωνική δραματική σειρά του Alpha, σε σκηνοθεσία Αντώνη Αγγελόπουλου, έχοντας σαν όχημα το πολύ καυτό θέμα της παιδικής κακοποίησης, λέει την ιστορία μιας γυναίκας που ανταποκρίνεται στις σιωπηλές κραυγές για βοήθεια ενός κακοποιημένου κοριτσιού και ταυτόχρονα εστιάζει στο συγκινητικό θέμα των σχέσεων μητέρας-κόρης. Όμως, παρά το βάρος της συγκεκριμένης θεματικής, ο πυρήνας αυτής της δραματικής σειράς είναι η «αγάπη».

Μη χάσετε απόψε στις 22:30 το επεισόδιο 04

Η Ξένια, μην έχοντας πού αλλού να πάει, αναγκάζεται να εμφανιστεί στο πατρικό της με την Ιωάννα. Το πρώτο σοκ της Μαριάννας και της Λίνας, που ακούν τη μικρή να την αποκαλεί «μαμά», διαδέχεται ένα ακόμη μεγαλύτερο, όταν η Ξένια τους αποκαλύπτει όλη την αλήθεια για την απαγωγή της Ιωάννας. Οι σχέσεις μεταξύ της οικογένειας θα δοκιμαστούν για τα καλά κάτω απ’ τις καινούργιες συνθήκες, και ειδικά όταν η Ελβίρα συναντηθεί με τη μικρή.

Ο πανικός της θα την οδηγήσει σε σκέψεις που θα φέρουν την Ξένια στα όριά της, κάνοντάς τη να πιστεύει πως δεν έχει κανέναν σύμμαχο σε όλη αυτήν την ιστορία.

Η Ιωάννα αρχίζει να νιώθει πάλι φοβισμένη με τις εντάσεις μες στο σπίτι και η Ελβίρα καταλαγιάζει τον θυμό της, κάνοντας προσπάθεια να την προσεγγίσει και να δημιουργήσει ένα κλίμα χαρούμενο και γιορτινό. Ένα τηλεφώνημα στο κινητό της Ξένιας όμως θα ανατρέψει και πάλι εντελώς τις ισορροπίες.