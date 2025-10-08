Τι θα δούμε απόψε στις 22:20 στη «Γη της Ελιάς».

Οι εξελίξεις στη δραματική σειρά του MEGA, «Η γη της ελιάς», κορυφώνονται και οι ζωές των ηρώων δοκιμάζονται όσο ποτέ άλλοτε.

Σχέσεις διαλύονται, συμμαχίες ανατρέπονται και τα μυστικά που έμεναν κρυμμένα για καιρό αρχίζουν να βγαίνουν στην επιφάνεια. Στα επόμενα επεισόδια, οι ήρωες καλούνται να πάρουν αποφάσεις, ενώ το σκοτεινό παρελθόν κάποιων αρχίζει να αποκαλύπτεται με οδυνηρές συνέπειες. Ο κίνδυνος παραμονεύει και κανείς δεν είναι ασφαλής.

Τι θα δούμε απόψε Τετάρτη 8 Οκτωβρίου στο επεισόδιο 17

Η Αλεξάνδρα, έκπληκτη από την στάση του Αντώνη να αναλάβει την ευθύνη για το ατύχημα στο λατομείο, αρχικά δεν το δέχεται, αλλά εκείνος, τελικά, καταφέρνει να την πείσει. Η Χρυσούλα κουτσομπολεύει στον Πότη ότι ο γιατρός τραβιέται με τη Φρύνη.

Η Αμαλία πηγαίνει στην Ιουλία και της ζητά να βάλει ορκωτούς λογιστές στην εταιρεία προκειμένου να τσεκάρουν αν είναι σωστά τα χρήματα που εισπράττει ως σύζυγος του Ισίδωρου Βρεττάκου. Η Ιουλία την ειρωνεύεται και τη διώχνει με άσχημο τρόπο.

Ο Κωνσταντίνος, στη διάρκεια μιας βόλτας του στα Χανιά, βλέπει τη Μαρουσώ και τον Μανούσο σε μια ύποπτη συνδιαλλαγή.

Ο Τζον ζητά από τον Λυκούργο να βρει τρόπο προκειμένου να καθυστερήσει η έκδοση του διαζυγίου του με την Αθηνά. Στη συνέχεια, πηγαίνει στην Αθηνά με διάθεση να την προσεγγίσει, αλλά ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό με τη Φιλιώ χειροτερεύει την κατάσταση.

Η Ασπασία παραλαμβάνει με κούριερ μια φωτογραφία του Δημοσθένη στο σπα της Καλαμάτας κι ένα σημείωμα που της αποκαλύπτει την απιστία του.

Η Άννα ανακοινώνει στη Βασιλική και τη Χάιδω ότι θα πουλήσει το σπίτι της και θα φύγει από τη Μάνη. Ο τραυματισμένος εργάτης του λατομείου πεθαίνει και πλέον η κατάσταση για τους Ρουσσάκηδες και ειδικά για τον Αντώνη δυσχεραίνει.