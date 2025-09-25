Τι ανέφερε η Άννα Λιβαθυνού για το «Καλημέρα Ελλάδα».

Στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» του ALPHA, μίλησε η δημοσιογράφος Άννα Λιβαθυνού, η οποία μαζί με τον Παναγιώτη Στάθη, συνεχίζει την παράδοση της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα», στον ΑΝΤ1.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, η δημοσιογράφος, αναφέρθηκε στο έργο που έχει κληθεί να φέρει εις πέρας. Παράλληλα, μίλησε για το τηλεοπτικό της δίδυμο, τον συνεργάτη της Παναγιώτη Στάθη, ενώ αποκάλυψε πως η πρόταση από τον τηλεοπτικό σταθμό του ΑΝΤ1, ήρθε λίγο μετά από την αποχώρησή της από το Action 24.

Όσα ανέφερε η Άννα Λιβαθυνού για το «Καλημέρα Ελλάδα»

Αρχικά λοιπόν, η ίδια, απαντώντας στις ερωτήσεις της δημοσιογράφου, σημείωσε μεταξύ άλλων: «Είμαι πολύ καλά. Νιώθω υπέροχα για την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», το έχω ξαναπεί, είναι πολλή μεγάλη χαρά, τιμή αλλά και ευθύνη παράλληλα, και για εμένα και για τον Παναγιώτη να συνεχίζουμε μια τέτοια εκπομπή με Γιώργο Παπαδάκη τόσα χρόνια στο τιμόνι αυτής της εκπομπής με πολύ σκληρή δουλειά αλλά και τεράστια επιτυχία».

Δεν δίστασε μάλιστα, να αποκαλύψει πως ο δημοσιογράφος, Γιώργος Παπαδάκης, ο οποίος είχε τα ηνία της εκπομπής επί 34 χρόνια, πριν από την πρεμιέρα συμβούλεψε τους δύο συνεργάτες ως εξής: «Μας έδωσε τις ευχές του την πρώτη ημέρα που τον βγάλαμε, με πολλή μεγάλη χαρά. Αυτό που μας είπε ήταν να είμαστε ο εαυτός μας, να το απολαύσουμε, να το χαρούμε και να προσπαθήσουμε με την αυθεντικότητά μας και την απλότητά μας να μπαίνουμε καθημερινά στις καρδιές και στα σπίτι των τηλεθεατών».

Αναφορικά μάλιστα με τον Παναγιώτη Στάθη, διευκρίνισε πως οι σχέσεις τους είναι άριστες, τόσο μπροστά- όσο και πίσω από τις κάμερες: «Με τον Παναγιώτη Στάθη είμαστε πολύ καλά, περνάμε πάρα πολύ ωραία και μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Θέλουμε επειδή είμαστε στο νέο μας τηλεοπτκό σπίτι να βρούμε τα πατήματά μας, θέλει δουλειά και χτίσιμο αυτό και αυτό θα προσπαθήσομε να κάνουμε. Τα πάμε πολύ καλά, τον αγαπώ τον εκτιμώ, είναι αξιόλογος αυτός το ίδιο προς εμένα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κλείνοντας, αναφέρθηκε εν συντομία, στην αποχώρησή της από το σταθμό του Action 24: «Η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν κάποια πράγματα τα οποία δεν αφορούσαν την πρόταση που ήρθε από τον ΑΝΤ1, κάποια πράγματα από την δική μου συμφωνία που είχα κάνει με το προηγούμενο κανάλι, με την διοίκηση. Άλλο κομμάτι αυτό, άλλο κομμάτι το άλλο, από την πρόταση που ήρθε από τον ΑΝΤ1 λίγο καιρό μετά. Από την στιγμή που η διοίκηση του ΑΝΤ1 αποφάσισε να μου δώσει αυτή την ευκαιρία, μια πρόκληση, την μεγαλύτερη στην επαγγελματική μου πορεία και καριέρα. Αποφάσισα λοιπόν να το κάνω».

Δείτε το βίντεο:

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd1qzl59xcy9?integrationId=40599y14juihe6ly}