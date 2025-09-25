Η Μαρία Αναστασοπούλου στην κάμερα τις εκπομπής «Το ‘χουμε»!

Η Μαρία Αναστασοπούλου, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το ‘χουμε» στο ΣΚΑΙ και τον δημοσιογράφο Χάρη Λεπιδάκη, στον οποίο και παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη αναφορικά με την προσωπική και επαγγελματική της ζωή.

Πιο συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος, απάντησε στις ερωτήσεις που σχετίζονται με την εκπομπή που παρουσιάζει με τον Άρη Προτοσάλτε, ενώ εξήγησε για τους λόγους για τους οποίους το «Καλημέρα Ελλάδα» θα έπρεπε να έχει αλλάξει τίτλο.

Όσα ανέφερε η Μαρία Αναστασοπούλου

Αρχικά λοιπόν, αναφέρθηκε στην εκπομπή που παρουσιάζει καθημερινά στο πλευρό του Άρη Προτοσάλτε και σε ορισμένα αρνητικά σχόλια που μπορεί ανά καιρούς να ακούγονται, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν έχω εισπράξει να επηρεάζεται ο Άρης Πορτοσάλτε από τα αρνητικά σχόλια. Η άποψή είναι πως άλλο είναι να κάνεις κριτική – και σκληρή- και άλλο να το κάνουμε ζούγκλα. Δεν γίνεται να το κάνουμε ζούγκλα».

Παράλληλα, η συζήτηση στράφηκε προς την Άννα Λιβαθυνού και τον Παναγιώτη Στάθη, οι οποίοι έχουν αναλάβει τα ηνία της παρουσίασης του «Καλημέρα Ελλάδα», όπου επί σειρά ετών το τιμόνι κρατούσε ο Γιώργος Παπαδάκης: «Η Άννα Λιβαδινού και ο Γιώργος Παπαδάκης δεν έπρεπε να κρατήσουν τον τίτλο «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1. Μοιραία, αυτό τώρα είναι ένας τίτλος, αλλά δεν είναι εκεί η ουσία. Το να υπάρχει αυτή η σκιά του «Καλημέρα Ελλάδα», αδικεί τον όποιο συνάδελφο καλείται αυτή τη στιγμή να αντικαταστήσει τον Γιώργο Παπαδάκη. Είναι αντικατάσταση, γιατί όταν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε Γιώργο Παπαδάκη 34 χρόνια, ο επόμενος που θα έρθει θα έχει μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή. Τους εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία, μακάρι να πάνε όλα όπως τα έχουν στο μυαλό τους», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Κλείνοντας, απάντησε και στις ερωτήσεις που αφορούν την προσωπική της ζωή, υπογραμμίζοντας: «Δεν θεωρώ ότι οι άνθρωποι που μας βλέπουν τώρα δίνουν δεκάρα για το τι κάνω εγώ στην προσωπική μου ζωή. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα κομμάτι της έκθεσης, αλλά ποτέ δεν είχα δώσει δικαιώματα για αυτά, είτε τα καλά είτε τα αρνητικά».

Δείτε το βίντεο:

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd1x9bjfa0ah?integrationId=40599y14juihe6ly}