Η καλοκαιρινή περιοδεία ξεκινά από το Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη».

Το εμβληματικό έργο «Οθέλλος» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου, με πρωταγωνιστές τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, τον Μιχάλη Σαράντη, την Στεφανία Γουλιώτη, την Ιωάννα Δεμερτζίδου περιοδεύει το καλοκαίρι του 2026 σε όλη την Ελλάδα.

Η καλοκαιρινή περιοδεία θα ξεκινήσει από μεγάλα θέατρα της Αττικής - Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη», Βύρωνα (22 & 23 Ιουνίου), Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας (26 Ιουνίου), Κηποθέατρο Παπάγου (27 & 28 Ιουνίου), Βεάκειο Θέατρο Πειραιά (30 Ιουνίου) και Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης (1 & 2 Ιουλίου) - σηματοδοτώντας την έναρξη μιας μεγάλης θεατρικής διαδρομής σε επιλεγμένους σταθμούς σε όλη τη χώρα.





Ο «Οθέλλος» θα επανέλθει στην Αθήνα στο τέλος Αυγούστου, για 6 τελευταίες παραστάσεις - μεταξύ των οποίων και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού στις 31/8 - πριν κλείσει την πανελλαδική του περιοδεία (Δείτε παρακάτω το αναλυτικό πρόγραμμα των σταθμών της περιοδείας σε όλη την Ελλάδα).





Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιάννης Μπέζος, που επιστρέφει στον Σαίξπηρ με μια σύγχρονη και βαθιά ανθρώπινη ματιά πάνω στο διαχρονικό έργο για τη ζήλια, την εξουσία, την εξαπάτηση και την καταστροφική δύναμη της χειραγώγησης.





Το ρόλο του στρατηγού Οθέλλου θα ενσαρκώσει ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, ενώ τον σκοτεινό και αινιγματικό Ιάγο θα ερμηνεύσει ο Μιχάλης Σαράντης, σε μια σκηνική αναμέτρηση δύο σπουδαίων ηθοποιών, που αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα θεατρικά γεγονότα του καλοκαιριού. Το ρόλο της Δυσδαιμόνας, της νεαρής συζύγου του Οθέλλου που γίνεται το τραγικό θύμα της ζήλιας και της εξαπάτησης, θα ενσαρκώσει η Ιωάννα Δεμερτζίδου, ενώ το ρόλο της Αιμιλίας - συζύγου του Ιάγου - που σταδιακά αποκαλύπτει την αλήθεια και λειτουργεί ως ηθικός πυρήνας της ιστορίας, θα ερμηνεύσει η Στεφανία Γουλιώτη.



Μαζί τους, επί σκηνής, ένας σπουδαίος θίασος με τους: Φώτη Θωμαΐδη, Βαγγέλη Αμπατζή, Άρη Νινίκα, Πήτερ Ραντλ, Γιώργο Ζαφειρόπουλο, Γεωργία Συφιανού, Θράσο Σταθόπουλο.

Ο «Οθέλλος» αφηγείται την ιστορία ενός ένδοξου στρατηγού που, παγιδευμένος από τη ζήλια και τη χειραγώγηση, οδηγείται σε μια τραγική πορεία αυτοκαταστροφής. Στον πυρήνα του έργου βρίσκεται η διαβρωτική δύναμη της καχυποψίας και η λεπτή γραμμή ανάμεσα στην εμπιστοσύνη και την προδοσία. Παράλληλα, το έργο φωτίζει με οξύτητα ζητήματα ξενοφοβίας και ρατσισμού, που περιβάλλουν τον Οθέλλο ως «ξένο» μέσα σε μια κοινωνία που τον θαυμάζει, αλλά ποτέ δεν τον αποδέχεται πλήρως. Ο Ιάγος, ένας από τους πιο σύνθετους και σκοτεινούς χαρακτήρες της δραματουργίας, υφαίνει ένα αριστοτεχνικό σχέδιο εξαπάτησης που θα παρασύρει τους πάντες σε μια αλυσίδα μοιραίων γεγονότων.



Με οδηγό τον ποιητικό λόγο του Σαίξπηρ και με έμφαση στη δύναμη της ανθρώπινης σύγκρουσης, η παράσταση επιχειρεί να φωτίσει τις διαχρονικές πλευρές του έργου: τον φόβο της απώλειας, τη δύναμη της χειραγώγησης, αλλά και τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στον έρωτα και την καταστροφή.



Ταυτόχρονα, αναδεικνύει τη βαθιά κοινωνική διάσταση του έργου, υπενθυμίζοντας πόσο εύκολα ο φόβος του «άλλου» μπορεί να μετατραπεί σε προκατάληψη, ξενοφοβία και ρατσισμό.





ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ



Μετάφραση: Διονύσης Καψάλης

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπέζος

Σκηνογραφία: Αθανασία Σμαραγδή

Ενδυματολογία: Βίκυ Ρουμπέκα

Μουσική: Φώτης Σιώτας

Κίνηση: Σταύρος Ικμπάλ

Σχεδιασμός φωτισμών: Μελίνα Μάσχα

Βοηθός σκηνοθεσίας: Στελίνα Καρασαββίδου

Φωτογραφίες, Trailer & Artwork αφίσας: Γκέλυ Καλαμπάκα

Social media: Renegade Media

Δημόσιες Σχέσεις & Επικοινωνία: Όλγα Παυλάτου

Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη



ΔΙΑΝΟΜΗ



Οθέλλος: Πυγμαλίων Δαδακαρίδης

Ιάγος: Μιχάλης Σαράντης

Αιμιλία: Στεφανία Γουλιώτη

Δυσδαιμόνα: Ιωάννα Δεμερτζίδου

Βραβάντιος: Φώτης Θωμαΐδης

Κάσσιος: Βαγγέλης Αμπατζής

Ροδρίγος: Άρης Νινίκας

Μοντάνο: Πήτερ Ραντλ

Δόγης: Γιώργος Ζαφειρόπουλος

Μπιάνκα: Γεωργία Συφιανού

Λουδοβίκος: Θράσος Σταθόπουλος



ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ



22/6 & 23/6 - Βύρωνας

26/06 - Νίκαια

27/6 & 28/6 - Παπάγου

30/6 - Πειραιάς

1/7 & 2/7 - Ηλιούπολη

5/7 & 6/7 - Πάτρα

7/7 - Αγρίνιο

8/7 - Ιωάννινα

9/7 - Τρίκαλα

10/7 - Σέρρες

12/7, 13/7 & 14/7 - Θεσσαλονίκη

15/7 - Κιλκίς

16/7 - Αλεξανδρούπολη

18/7 & 19/7 - Φίλιπποι

20/7 - Μουδανιά

21/7 - Δίον

22/7 - Λάρισα

23/7 – Βόλος

24/7 - Πετρούπολη

26/7 - Ρέθυμνο

27/7 & 28/7 - Χανιά

29/7, 30/7 & 31/7 - Ηράκλειο

2/8 - Λαύριο

3/8 - Νέα Μάκρη

4/8 - Σαλαμίνα

5/8 - Χαλκίδα

6/8 - Δελφοί

8/8 - Αίγιο

9/8 - Λευκάδα

10/8 - Οινιάδες

11/8 - Ήλιδα

12/8 - Καλαμάτα

13/8 - Άργος

28/8 - Πειραιάς

29/8 - Χιλιομόδι

30/8 - Παπάγου

31/8 - Λυκαβηττός

1/9 - Θεσσαλονίκη

2/9 - Θήβα

5/9 - Ηλιούπολη

6/9 - Αιγάλεω

7/9 - Βριλήσσια

