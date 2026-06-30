Ο Νίκος Ανδρουλάκης ολοκλήρωσε την περιοδεία του στα Δωδεκάνησα.

Στις δημοσκοπήσεις, τη διαπλοκή, την οικονομία και την εξωτερική πολιτική αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπολύοντας επίθεση στην κυβέρνηση σε ομιλία στην Κάρπαθο, με την οποία ολοκλήρωσε την περιοδεία του στα Δωδεκάνησα.

«Στήνουν το σκηνικό 2023, που οι δημοσκοπήσεις έδειχναν διαφορές μεταξύ ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ που δεν υπήρχαν. Και ξαφνικά, το 32%-29% έγινε 41%-18%. Τα θυμόμαστε. Και για το ΠΑΣΟΚ έλεγαν “μην το ψηφίζετε, χαμένη ψήφος είναι και τη δεύτερη Κυριακή διαλύεται”. Δεν διαλυθήκαμε. Έχουμε μέταλλο, ιστορία και κοινωνική ρίζα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας», είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Πώς γίνεται ο πρωθυπουργός να διεκδικεί τρίτη θητεία, διερωτήθηκε. «Θέλει να συγκρίνεται με τον κ. Τσίπρα. Αυτό θέλει να περάσει στην ελληνική κοινωνία: “Ή Κυριάκος, ή ό,τι ζήσατε την περίοδο 2015-19”. Εμείς απαντάμε: Μπροστά με το ΠΑΣΟΚ, με υπευθυνότητα, σχέδιο και σοβαρότητα», συμπλήρωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Δεν είναι τυχαίο ότι η μισή διαπλοκή έχει αγκαλιάσει τον ένα και η άλλη μισή τον άλλον. Εμείς δεν έχουμε εξαρτήσεις, και αυτή είναι η δύναμή μας. Βλέπω τον καθημερινό πόλεμο που δεχόμαστε. Είμαστε το μοναδικό κόμμα με πλήρες κατατεθειμένο πρόγραμμα στη ΔΕΘ, για τη στέγαση, την παιδεία, την ακρίβεια, τα εθνικά θέματα, την περιφερειακή ανάπτυξη, για όλα», ανέφερε ακόμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ανδρουλάκης: Αν έχουμε νέα παγκόσμια οικονομική κρίση θα πάμε πίσω στο 2009;

Θέτοντας το ερώτημα τι θα γίνει μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρατήρησε πως «αυτά τα δισεκατομμύρια, αντί να αλλάξουν παραγωγικά την Ελλάδα, την αφήνουν μια από τα ίδια».

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Οι ίδιοι οι κυβερνώντες παραδέχονται ότι μετά το 2029 η ανάπτυξη παγώνει, συμπλήρωσε. «Ποια είναι η επόμενη μέρα; Η στασιμότητα; Και αν έχουμε μια νέα παγκόσμια οικονομική κρίση τι θα γίνει; Θα πάμε πίσω στο 2009; Έμεινε κάτι πίσω από το Ταμείο Ανάκαμψης; Και εδώ είναι θέμα κουλτούρας διακυβέρνησης, όταν γράφεις στα παλιά σου τα παπούτσια τη διαβούλευση με την αυτοδιοίκηση», συμπλήρωσε.

Ένα από τα μεγαλύτερα σημεία διαπλοκής της διακυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η κατανομή του ενεργειακού χώρου, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πρόσθεσε ότι η σημερινή Ελλάδα είναι των μεγάλων ανισοτήτων και συμπλήρωσε πως οι μισθοί ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δεύτεροι από το τέλος στην Ευρώπη και τα κέρδη των επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι τρίτα από την κορυφή.

Για την εξωτερική πολιτική, διερωτήθηκε: «Τα υπηρετούμε όλοι αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα; Όταν ο κ. Τσίπρας έλεγε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα, τα υπηρετούσε σωστά; Όταν ο κ. Μητσοτάκης έλεγε ότι το καλώδιο είναι ένα εμβληματικό έργο γεωστρατηγικής σημασίας, αλλά δεν ποντίζεται χωρίς να εξηγεί τον λόγο στον ελληνικό λαό που δεν δίνει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης ενός έργου χρηματοδοτούμενου από την Ευρώπη, απολογείται κανείς;» και συμπλήρωσε πως «αν δεν έκαναν ερώτηση οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ για την πρόθεση της Τουρκίας να νομοθετήσει τη “Γαλάζια Πατρίδα”, δεν θα είχε πει κουβέντα η κυβέρνηση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ