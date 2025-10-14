Το πείραμα σε ποντίκια αποκάλυψε εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Μια νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι το φυσικό γλυκαντικό στεβιοζίτη μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της μινοξιδίλης, μιας από τις πιο διαδεδομένες θεραπείες για την ανδρογενετική αλωπεκία (AGA).

Η μινοξιδίλη, που εφαρμόζεται τοπικά στο τριχωτό της κεφαλής, είναι γνωστή για την ικανότητά της να διεγείρει την ανάπτυξη νέων τριχών αυξάνοντας τη ροή του αίματος στους θύλακες. Ωστόσο, ένα βασικό της μειονέκτημα είναι ότι απορροφάται σε μικρό βαθμό από το δέρμα.

Για να ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο, ερευνητές από την Κίνα και την Αυστραλία πειραματίστηκαν με την προσθήκη στεβιοζίδης —ενός φυσικού γλυκαντικού που προέρχεται από το φυτό Stevia rebaudiana— σε ένα νέο σύστημα χορήγησης μέσω επιθεμάτων μικροβελόνων. Η στεβιοζίδη φαίνεται να βοηθά τη μινοξιδίλη να διαλύεται καλύτερα στο νερό, επιτρέποντας έτσι την πιο αποτελεσματική διείσδυσή της στο δέρμα.

Ελπιδοφόρα αποτελέσματα σε πειράματα με ποντίκια

Στα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν σε γενετικά τροποποιημένα ποντίκια με τριχόπτωση, τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι πολύ περισσότερη μινοξιδίλη έφτασε στους θύλακες των τριχών και η αναγέννηση των τριχών ήταν αισθητά αυξημένη.

Σύμφωνα με τη μελέτη, τα ποντίκια που έλαβαν τη νέα μορφή θεραπείας εμφάνισαν 67,5% κάλυψη τριχοφυΐας έως την 35η ημέρα, έναντι μόλις 25,7% σε εκείνα που έλαβαν το κλασικό διάλυμα μινοξιδίλης. Επιπλέον, η τριχοφυΐα ξεκίνησε περίπου μία εβδομάδα νωρίτερα.

«Υπάρχει σημαντική αύξηση στη μετάβαση των τριχοθυλακίων στη φάση ανάπτυξης, κάτι που δείχνει τη δυναμική της μεθόδου», ανέφεραν οι ερευνητές.

Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι τα δεδομένα αφορούν πειράματα σε ποντίκια και όχι σε ανθρώπους. Χρειάζονται επιπλέον μελέτες σε μεγαλύτερη κλίμακα και, στη συνέχεια, κλινικές δοκιμές για να επιβεβαιωθεί αν η μέθοδος είναι ασφαλής και αποτελεσματική για ανθρώπινη χρήση.

Επιπλέον, πρέπει να διερευνηθούν διαφορετικοί τύποι μικροβελόνων (μεταλλικές, διαλυτές ή παρατεταμένης αποδέσμευσης), ώστε να εντοπιστεί ο πιο κατάλληλος τρόπος χορήγησης ανάλογα με το κλινικό σενάριο.

Η μακροχρόνια βιωσιμότητα του συστήματος είναι επίσης υπό εξέταση, καθώς οι τρέχουσες θεραπείες με μινοξιδίλη απαιτούν καθημερινή εφαρμογή. Αν το νέο επίθεμα μπορεί να προσφέρει πιο μακροχρόνια δράση με λιγότερες εφαρμογές, αυτό θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο αντιμετώπισης της τριχόπτωσης.

«Η χρήση στεβιοζίδης για την ενίσχυση της χορήγησης μινοξιδίλης αποτελεί ένα πολλά υποσχόμενο βήμα προς πιο φυσικές και αποτελεσματικές θεραπείες για την τριχόπτωση», σημείωσε ο φαρμακολόγος Lifeng Kang από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ. «Αν επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα και στους ανθρώπους, η ανακάλυψη αυτή θα μπορούσε να ωφελήσει εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως.»