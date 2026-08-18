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Ο Σάμιουελ Τζάκσον και η σύζυγός του Λατάνια Ρίτσαρντσον γνωρίστηκαν όταν και οι δύο ήταν φοιτητές.

Ο Σάμιουελ Τζάκσον έκλεισε 46 χρόνια γάμου με τη γυναίκα του επίσης ηθοποιό Λατάνια Ρίτσαρντσον.

Σε μήνυμα του στο Instagram ο εξαιρετικός ηθοποιός ανάρτησε τη φωτογραφία από τον γάμο τους και της εξέφρασε δημόσια την αγάπη του.

«Ευτυχισμένη 46η επέτειο στην Κυρία Λατάνια Ρίτσαρντσον Τζάκσον. Σε αγαπώ με όλο μου το είναι] έγραψε ο ηθοποιός για τη σύζυγό του.

Σε story συνόδευσε την φωτογραφία του γάμου τους ε το τραγούδι του Μπάρι Γουάιτ «You're The First, The Last, My Everything».

Το ζευγάρι γνωρίστηκε ενώ η Λατάνια Ρίτσαρντσον φοιτουσε ακόμα στο κολέγιο θηλέων Spelman στην Ατλάντα και εκείνος στο αρρένων Morehouse. Παντρεύτηκαν το 1980 και δύο χρόνια αργότερα απέκτησαν την κόρη τους Ζόε.

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