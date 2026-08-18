Νέα κλήρωση του Τζόκερ έπειτα από 15 τζακ ποτ.

Συνεχίζονται απόψε (18/8) οι κληρώσεις του Τζόκερ, που μοιράζει τουλάχιστον 3,8 εκατομμύρια ευρώ, έπειτα από 15 διαδοχικά τζακ ποτ.

Επιπλέον, όσοι κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις στη δεύτερη κατηγορία θα κερδίσουν από 100.000 ευρώ, όπως σε κάθε κλήρωση. Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: