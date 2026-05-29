Η ΔΥΠΑ δεν έχει εξουσιοδοτήσει κανέναν ιδιωτικό φορέα να ενεργεί για λογαριασμό της ή να παρέχει επί πληρωμή υπηρεσίες σχετικές με τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ενημερώνει τους δικαιούχους και τους παρόχους του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού ότι δεν διατηρεί καμία συνεργασία, σχέση ή συμβατική σύνδεση με ιδιωτικές πλατφόρμες, ιστοσελίδες ή επιχειρήσεις που προσφέρουν, έναντι αμοιβής, υπηρεσίες αναζήτησης, διαμεσολάβησης ή κράτησης καταλυμάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Η επικοινωνία και η πραγματοποίηση κρατήσεων στα συνεργαζόμενα καταλύματα πραγματοποιούνται απευθείας μεταξύ των δικαιούχων και των παρόχων, χωρίς να απαιτείται η μεσολάβηση τρίτου φορέα και χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε προμήθειας ή αμοιβής προς εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της ΔΥΠΑ.

Η ΔΥΠΑ καλεί τους δικαιούχους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιπτώσεις όπου ζητείται η καταβολή χρηματικού ποσού για υπηρεσίες που παρουσιάζονται ως απαραίτητες για την αναζήτηση ή την πραγματοποίηση κράτησης στο πλαίσιο του προγράμματος.

Παράλληλα, καλεί τους παρόχους του προγράμματος να ενημερώνουν άμεσα τη ΔΥΠΑ για οποιαδήποτε πρακτική θεωρούν ότι δημιουργεί σύγχυση στους δικαιούχους ή αξιοποιεί εμπορικά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα χωρίς τη συναίνεσή τους.

Η ΔΥΠΑ εξετάζει τις σχετικές καταγγελίες που έχουν υποβληθεί και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία των δικαιούχων και των συνεργαζόμενων παρόχων.

Υπενθυμίζεται ότι η επίσημη ενημέρωση για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού παρέχεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας και των ανακοινώσεων της ΔΥΠΑ.