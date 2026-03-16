Αντιμέτωποι με καθημερινές ανατιμήσεις στα καύσιμα και τρόφιμα βρίσκονται οι καταναλωτές.

Καθημερινή αύξηση στις αντλίες αλλά και στα τρόφιμα καταγράφεται εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με επιχειρηματίες και καταναλωτές να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στο νέο κύμα ακρίβειας.

Σε όλη τη χώρα οι τιμές στα καύσιμα αγγίζουν και σε κάποιες περιοχές ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο, με ολοένα και περισσότερους οδηγούς να περιορίζουν τη χρήση των Ι.Χ οχημάτων τους. Όπως αποκαλύπτεται στο ρεπορτάζ του MEGA, οι καταναλωτές ψωνίζουν στις λαϊκές αγορές με το σταγονόμετρο, ενώ ιδιοκτήτες πρατηρίων καυσίμων αντιδρούν στο πλαφόν της κυβέρνησης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh4aicwym7g1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σημαντικές αυξήσεις παρατηρούνται στα λαχανικά και στα κτηνοτροφικά προϊόντα, με τους παραγωγούς να τονίζουν ότι όσο αυξάνονται οι τιμές στα καύσιμα τόσο θα ανεβαίνουν και οι τιμές των προϊόντων προκειμένου να ανταπεξέλθουν. Πολλοί καταναλωτές στρέφονται σε λιγότερο ποιοτικά προϊόντα λόγω του κόστους, προκειμένου να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες.

Η εβδομάδα αυτή θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη μετά το τελευταίο ράλι ανατιμήσεων στα καύσιμα, προκειμένου να φανεί αν θα υπάρξουν νέες επιβαρύνσεις και μέτρα από την κυβέρνηση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh4al7dtibn5?integrationId=40599y14juihe6ly}