Το πετρέλαιο κινείται πτωτικά τη Δευτέρα, με το αμερικανικό αργό (WTI) να διαμορφώνεται στα 95,32 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση 3,39 δολαρίων ή 3,43%και το Μπρεντ να υποχωρεί στα 101,83 δολάρια το βαρέλι με απώλειες 1,31 δολαρίων ή 1,27%, καθώς ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, αποκάλυψε ότι η Ουάσιγκτον επιτρέπει τη διέλευση ιρανικών πετρελαιοφόρων από τα Στενά του Ορμούζ, προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά.

Μιλώντας στο CNBC από το Παρίσι, όπου βρίσκεται για εμπορικές συνομιλίες με την Κίνα, ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι «τα ιρανικά πλοία ήδη εξέρχονται και το επιτρέπουμε ώστε να συνεχιστεί η τροφοδοσία του υπόλοιπου κόσμου».

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονης έντασης στον Περσικό Κόλπο, καθώς η Τεχεράνη έχει εξαπολύσει επιθέσεις σε εμπορικά πλοία, με αποτέλεσμα η κίνηση δεξαμενόπλοιων στο στενό πέρασμα να έχει μειωθεί σημαντικά. Παρά τη μεγάλη παρουσία του αμερικανικού ναυτικού στην περιοχή, το Ιράν συνεχίζει να εξάγει περίπου 1,5 εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου ημερησίως μέσω της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού.

Σύμφωνα με τον Μπέσεντ, η αμερικανική κυβέρνηση εκτιμά ότι η κίνηση δεξαμενόπλοιων θα αυξηθεί πριν ξεκινήσουν επίσημα συνοδείες εμπορικών πλοίων από το αμερικανικό ναυτικό και τις συμμαχικές δυνάμεις. Ήδη δεξαμενόπλοια που προμηθεύουν την Ινδία έχουν περάσει από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ εκτιμάται ότι και ορισμένα κινεζικά πλοία έχουν καταφέρει να εξέλθουν από τον Περσικό Κόλπο.

Η σημασία της θαλάσσιας αυτής διόδου για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια είναι τεράστια, καθώς πριν από την έναρξη της σύγκρουσης περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη διαταραχή προσφοράς πετρελαίου στην ιστορία, με την παγκόσμια παραγωγή να αναμένεται να μειωθεί κατά 8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως μέσα στον μήνα.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών εκτίμησε ότι μετά το τέλος της σύγκρουσης οι τιμές θα μπορούσαν να υποχωρήσουν «πολύ χαμηλότερα από τα 80 δολάρια το βαρέλι». Ο ίδιος διέψευσε επίσης φήμες της αγοράς ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει παρέμβαση στην αγορά συμβολαίων πετρελαίου, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει ληφθεί καμία τέτοια απόφαση και ότι παραμένει ασαφές ποια νομική βάση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για μια τέτοια ενέργεια.