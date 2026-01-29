«Ο μόνιμος στενός συνεργάτης της κυβερνώσας οικογένειας τραβά ξανά προς τη δόξα» σημειώνει η Νέα Αριστερά.

Για ένα ακόμη περιστατικό ακραίας αλαζονείας κάνει λόγο η Νέα Αριστερά, με αφορμή την αξιοποίηση του Λ.Αυγενάκη.

Όπως σημειώνει η Νέα Αριστερά, «δεν έμεινε αναξιοποίητος ο κ. Λευτέρης Αυγενάκης, κάθε άλλο. Η κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας τις «ικανότητές» του, ειδικά στα αγροτικά, φρόντισε να τον τοποθετήσει πρόεδρο αναπτυξιακού φορέα για την πρωτογενή παραγωγή στην Κρήτη, με αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, την αγροτική εκπαίδευση και έρευνα, δράσεις της ΚΑΠ κ.ά.» και συνεχίζει: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη φρόντισε να «καθαρίσει» για τον κ. Αυγενάκη, παρότι εμπλέκεται ευθέως στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τώρα, ο μόνιμος στενός συνεργάτης της κυβερνώσας οικογένειας τραβά «ξανά προς τη δόξα». Στην ουσία, επιβραβεύεται».

Μάλιστα η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς… «πρόκειται για ένα ακόμη περιστατικό ακραίας αλαζονείας και κομματικής λαφυραγώγησης του κράτους και της κοινωνίας. Μια πρακτική που θα συνεχίζεται όσο δεν μπαίνει τέλος στην κυβέρνηση της ΝΔ και του κ. Μητσοτάκη».