«Ο πολιτισμός δεν στηρίζεται στον φόβο» τονίζει.

Η Νέα Αριστερά στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων στον χώρο του πολιτισμού, «απέναντι σε μια ακόμη προκλητική πρακτική εργοδοτικής αυθαιρεσίας που επιχειρεί να υποκαταστήσει τον κοινωνικό διάλογο με δικαστικές μεθοδεύσεις.

Η επιλογή της Ελληνική Ένωση Εταιρειών Ενοικίασης Εξοπλισμού Εκδηλώσεων (HERCA) να στραφεί με αγωγή κατά του Σωματείο Τεχνικών Απασχολουμένων σε Ζωντανές Οπτικοακουστικές Εκδηλώσεις (ΣΤΑΖΟΕ), αντί να προσέλθει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας, αποτελεί ευθεία άρνηση του στοιχειώδους δικαιώματος των εργαζομένων στη συλλογική οργάνωση και διαπραγμάτευση.

Οι συνθήκες που επικρατούν στις ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις με εντατικοποίηση της εργασίας, εξαντλητικά ωράρια και όλοένα και συχνότερα εργατικά ατυχήματα, καθιστούν τη συλλογική σύμβαση εργασίας αναγκαία προϋπόθεση προστασίας της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας.

Την ίδια στιγμή, η στάση του Υπουργείου Εργασίας λειτουργεί ως σιωπηρή κάλυψη σε τέτοιες εργοδοτικές πρακτικές. Η αποδυνάμωση των συλλογικών συμβάσεων είναι συνειδητή πολιτική επιλογή και έχει συγκεκριμένες κοινωνικές συνέπειες.

Η Νέα Αριστερά στηρίζει τη συγκέντρωση αλληλεγγύης και καλεί σε μαζική παρουσία δίπλα στους ανθρώπους του πολιτισμού την ερχόμενη Δευτέρα στις 9 το πρωί, στο ισόγειο του πρώην Ειρηνοδικείου (αίθουσα 16) στην Κ. Λουκάρεως. Ο πολιτισμός δεν στηρίζεται στην επισφάλεια και στον φόβο».