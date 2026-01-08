Το έργο αφορά την κατασκευή δύο Μονάδων Ολοκληρωμένης Ανακύκλωσης και Ανάκτησης Αποβλήτων στη Λαμία και τη Χαλκίδα.

Με απόφαση της Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ εγκρίθηκε η υλοποίηση νέων κρίσιμων υποδομών στον τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, συνολικού προϋπολογισμού 160,8 εκατ. ευρώ.

Το έργο αφορά την κατασκευή δύο Μονάδων Ολοκληρωμένης Ανακύκλωσης και Ανάκτησης Αποβλήτων στη Λαμία και τη Χαλκίδα, δύο Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων, καθώς και ενός Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στον Δήμο Δελφών.

Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Στη διαδικασία συμμετείχαν οι υπουργοί Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, καθώς και ο υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου Άκης Σκέρτσος.

Στην τηλεδιάσκεψη έλαβαν μέρος επίσης ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλης Γραφάκος και ο επικεφαλής της Μονάδας ΣΔΙΤ Νίκος Σέργης.

Η έγκριση του συγκεκριμένου έργου αποτελεί καθοριστικό βήμα για την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων στη διαχείριση απορριμμάτων, τα οποία επιβάρυναν τόσο το περιβάλλον όσο και την καθημερινότητα των κατοίκων στις εμπλεκόμενες περιοχές. Το έργο εντάσσεται πλήρως στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας και των ευρωπαϊκών κατευθύνσεων, με στόχο τη μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται σε ταφή, τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω της επεξεργασίας βιοαποβλήτων και την ανάκτηση υλικών ή ενέργειας με προστιθέμενη αξία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, η υλοποίηση των νέων υποδομών αναμένεται να ενισχύσει την τοπική οικονομία, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να προωθήσει τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, συμβάλλοντας συνολικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της περιβαλλοντικής ισορροπίας. Το έργο θα αναπτυχθεί μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα με συνολική διάρκεια έως 28 έτη, εκ των οποίων τα πρώτα τρία αφορούν την κατασκευαστική περίοδο και τα επόμενα 25 τη φάση λειτουργίας των εγκαταστάσεων.