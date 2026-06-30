Λήγει η προθεσμία για τις παλαιές ταυτότητες.

Σε τελική φάση βρίσκεται η διαδικασία αντικατάστασης παλαιών ταυτοτήτων, καθώς η ευρωπαϊκή προθεσμία για την απόσυρσή τους πλησιάζει. Από τις 3 Αυγούστου 2026, τα έγγραφα που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτά, καθιστώντας υποχρεωτική τη μετάβαση στη νέα ψηφιακή ταυτότητα.

Για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση των αστυνομικών τμημάτων, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει ενεργοποιήσει ψηφιακή πλατφόρμα ραντεβού, η οποία απλοποιεί και επιταχύνει τη διαδικασία έκδοσης.

Κόστος έκδοσης νέας ταυτότητας

Για την έκδοση απαιτείται ηλεκτρονικό παράβολο 10 ευρώ (τύπος 4485), το οποίο καλύπτει την παραγωγή και αποστολή του εγγράφου.

Για πολύτεκνες οικογένειες προβλέπεται μειωμένο τέλος 5 ευρώ (παράβολο 4486), με την απαραίτητη προσκόμιση σχετικού αποδεικτικού, όπως το βιβλιάριο πολυτέκνων. Επιπλέον, απαιτείται ένσημο της Ελληνική Αστυνομία αξίας 0,50 ευρώ που επισυνάπτεται στην αίτηση.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται, καθώς όλα τα παράβολα πρέπει να έχουν εξοφληθεί πριν από την επίσκεψη στην αρμόδια αρχή.

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Βήμα - βήμα η διαδικασία έκδοσης νέας ταυτότητας

Ο πολίτης μπαίνει στο gov.gr και επιλέγει ηλεκτρονικά την αρμόδια Αρχή Έκδοσης ανάλογα με τον τόπο κατοικίας του, καθώς και διαθέσιμη ημερομηνία και ώρα.

Τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, μειώνοντας τη γραφειοκρατία. Ο χρήστης μπορεί να προχωρήσει σε ενημέρωση των στοιχείων του αν χρειάζεται.

Με την ολοκλήρωση της αίτησης αποστέλλεται email επιβεβαίωσης με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Το ραντεβού μπορεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί έως και μία ώρα πριν, ενώ αποστέλλονται και υπενθυμίσεις.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής, ο πολίτης επικοινωνεί με την αρμόδια υπηρεσία της Ελληνική Αστυνομία για άμεσο προγραμματισμό νέου ραντεβού και έκδοση αντικαταστατικού εγγράφου.