Τα e-παράβολα πρέπει να έχουν πληρωθεί πριν ο πολίτης επισκεφθεί το αστυνομικό τμήμα.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία έκδοσης των νέων δελτίων ταυτότητας για τους πολίτες.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2019/1157, οι ταυτότητες των κρατών μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη, γνωστή και ως MRZ, παύουν να ισχύουν την 3η Αυγούστου 2026.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι παραδοσιακές ελληνικές ταυτότητες που έχουμε μέχρι σήμερα δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές για ταξίδια στο εξωτερικό, και οι πολίτες θα πρέπει υποχρεωτικά είτε να έχουν εκδώσει τη νέα ταυτότητα είτε να χρησιμοποιούν το διαβατήριό τους για τις μετακινήσεις τους εκτός των συνόρων της χώρας.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη προθεσμία δεν επηρεάζει προς το παρόν τη σχέση των πολιτών με το ελληνικό Δημόσιο και οτιδήποτε έχει να κάνει με διαδικασία ταυτοποιήσης εντός της Ελλάδας.

Πώς θα εκδώσετε νέα ταυτότητα

Για την έκδοση του νέου δελτίου ταυτότητας απαιτείται η προετοιμασία και η πληρωμή συγκεκριμένων παραβόλων, τα οποία πρέπει να έχουν εξοφληθεί ηλεκτρονικά πριν ο πολίτης επισκεφθεί το αστυνομικό τμήμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Συγκεκριμένα, χρειάζεται ένα ηλεκτρονικό παράβολο αξίας 10 ευρώ, με τον τύπο παραβόλου 4485, το οποίο καλύπτει το σώμα του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης και προσωποποίησης, καθώς και τη δαπάνη για την ασφαλή μεταφορά του.

Για τους πολύτεκνους, η δαπάνη αυτή μειώνεται στα 5 ευρώ με τον τύπο παραβόλου 4486, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομιστεί το ανάλογο αποδεικτικό, όπως για παράδειγμα το βιβλιάριο πολυτέκνων.

Επιπλέον, απαιτείται ένα ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας αξίας 0,50 ευρώ, με τον τύπο παραβόλου 2043, το οποίο επικολλάται στη σχετική αίτηση.

Τι θα πρέπει να ξέρετε πριν μεταβείτε στο ΑΤ

Υπάρχουν ορισμένα βασικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι πριν μεταβούν στην αρμόδια υπηρεσία.

Αρχικά, είναι υποχρεωτικό να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα όπου έχει κλειστεί το ραντεβού.

Όσον αφορά τη φωτογραφία, η λήψη της μπορεί να γίνει είτε απευθείας στην υπηρεσία έκδοσης είτε σε κάποιον πιστοποιημένο ιδιώτη φωτογράφο. Στη δεύτερη περίπτωση, ο επαγγελματίας αναρτά τη φωτογραφία στην ψηφιακή πλατφόρμα myPhoto του gov.gr, από όπου θα την κατεβάσει στη συνέχεια ο αστυνομικός που χειρίζεται τη διαδικασία.

Για να ολοκληρωθεί αυτό, ο πολίτης λαμβάνει έναν ειδικό κωδικό από τον φωτογράφο και τον συνδέει με τον ΑΦΜ του μέσω της πλατφόρμας, επιτρέποντας έτσι στην υπηρεσία να εντοπίσει και να χρησιμοποιήσει τη φωτογραφία.

Η Υπεύθυνη Δήλωση παρέχεται έτοιμη από την αρχή έκδοσης και συμπληρώνεται με τα στοιχεία που αντλούνται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών, οπότε ο ενδιαφερόμενος χρειάζεται απλώς να υπογράψει την εκτυπωμένη αίτηση. Στο Αστυνομικό Τμήμα η αίτηση συμπληρώνεται με βάση τα στοιχεία του Μητρώου ή του δημοτολογίου του δήμου εγγραφής, και ο αιτών οφείλει να δώσει μεγάλη προσοχή ώστε να επιβεβαιώσει την ορθότητά τους.

Πρώτο βήμα το ηλεκτρονικό ραντεβού

Η διαδικασία για το ραντεβού ξεκινά ηλεκτρονικά, με τον πολίτη να επιλέγει την αρμόδια Αρχή Έκδοσης με βάση τη διεύθυνση κατοικίας ή της προσωρινής διαμονής του, καθώς και τη διαθέσιμη ημέρα και ώρα που τον εξυπηρετεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει άμεσα διαθέσιμο ραντεβού στην περιοχή του, έχει το δικαίωμα να επιλέξει ένα Αστυνομικό Τμήμα σε άλλη περιοχή.

Μάλιστα, έχουν καταγραφεί περιπτώσεις όπου, για παράδειγμα, κάτοικος της Νέας Σμύρνης έκλεισε ραντεβού στο Πόρτο Ράφτη επειδή στην περιοχή του δεν υπήρχε διαθεσιμότητα, καταφέρνοντας έτσι να εξυπηρετηθεί σε πολύ πιο κοντινή ημερομηνία.

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα προσωπικά στοιχεία αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Μόλις ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική κράτηση, αποστέλλεται ένα email επιβεβαίωσης με όλες τις πληροφορίες του ραντεβού και τα στοιχεία επικοινωνίας της αστυνομικής υπηρεσίας.

Οι πολίτες πρέπει να θυμούνται ότι έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν, να ακυρώσουν ή να επαναπρογραμματίσουν το ραντεβού τους έως και μία ώρα πριν από την καθορισμένη ώρα.

Τέλος, σε ειδικές περιπτώσεις όπως είναι η απώλεια ή η κλοπή της παλιάς ταυτότητας, απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία με την αρμόδια Αρχή Έκδοσης ώστε να προγραμματιστεί άμεσα ένα νέο ραντεβού.