Το τραπεζικό σύστημα, το οποίο οι Έλληνες φορολογούμενοι διέσωσαν με τεράστιο κόστος, κρατά ερμητικά κλειστές τις πόρτες της χρηματοδότησης για τη συντριπτική πλειοψηφία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Περπατώντας στην αγορά της και συζητώντας με τους επαγγελματίες αυτές τις πρώτες καλοκαιρινές ημέρες, η εικόνα που συναντά κανείς διαψεύδει παταγωδώς τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς. Υπό κανονικές συνθήκες, τέτοια εποχή ο εμπορικός κόσμος θα έπρεπε να προεξοφλεί μια αισιόδοξη τουριστική σεζόν, προσδοκώντας γεμάτα ταμεία και μια ουσιαστική ανάσα ρευστότητας. Στην πράξη, όμως, τα χαμόγελα λείπουν και κυριαρχεί το διαρκές άγχος της επιβίωσης και ο εφιάλτης της ανασφάλειας. Το αφήγημα της ανάπτυξης σκοντάφτει βίαια πάνω στην καθημερινότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες δίνουν έναν σκληρό αγώνα απλώς για να κρατήσουν τα μαγαζιά τους ανοιχτά. Η ακρίβεια έχει καταπιεί το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, την ίδια στιγμή που τα καρτέλ σχεδόν σε όλους τους κλάδους κερδοσκοπούν ασύδοτα.

Το ουσιαστικό ζήτημα που αναδεικνύεται αφορά τον δομικό αποκλεισμό της ραχοκοκαλιάς της οικονομίας μας. Το τραπεζικό σύστημα, το οποίο οι Έλληνες φορολογούμενοι διέσωσαν με τεράστιο κόστος, κρατά ερμητικά κλειστές τις πόρτες της χρηματοδότησης για τη συντριπτική πλειοψηφία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Οι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης κατευθύνονται σκανδαλωδώς σε ελάχιστους μεγάλους ομίλους, στραγγαλίζοντας την αγορά από ρευστότητα. Χαρακτηριστικό αυτής της στρεβλής πολιτικής αποτελεί το γεγονός πως μόλις 20 εταιρείες συγκεντρώνουν το 80% της κερδοφορίας στη χώρα, παραμένοντας ουσιαστικά στο απυρόβλητο.

Σε αυτή την πιστωτική ασφυξία προστίθεται και το άδικο μέτρο της οριζόντιας τεκμαρτής φορολόγησης. Αντί το οικονομικό επιτελείο να στραφεί απέναντι στα υπερκέρδη και το μεγάλο λαθρεμπόριο, επιλέγει να τσουβαλιάσει τον κόσμο της εργασίας, απαιτώντας φόρους για φανταστικά εισοδήματα. Με αυτόν τον τρόπο, οι μισθωτοί και οι μικρές επιχειρήσεις καταλήγουν να χρηματοδοτούν σχεδόν αποκλειστικά τον κρατικό προϋπολογισμό, σηκώνοντας δυσανάλογα βάρη. Ταυτόχρονα, ο πραγματικός μέσος μισθός παραμένει 22% κάτω σε σχέση με το 2009, ενώ η αγοραστική μας δύναμη κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη απαντά με ένα ξεκάθαρο εθνικό σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την Οικονομική Δημοκρατία. Απαιτείται μια ουσιαστική σύγκρουση με τα ολιγοπώλια, πραγματικοί έλεγχοι στην αγορά και μια δίκαιη μεταφορά του φορολογικού βάρους από την παραγωγή και την εργασία προς τον συσσωρευμένο πλούτο. Προτάσσουμε τη συγκρότηση ενός Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης που θα κατευθύνει ρευστότητα σε στρατηγικούς τομείς, εξασφαλίζοντας πως η ανάπτυξη θα αφορά τους πολλούς και θα δίνει ανάσα στην πραγματική οικονομία.

(Ο Νίκος Νυφούδης είναι Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης)