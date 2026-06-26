Στόχος να σπάσει τη συμμαχία με τον Αντώνη Σαμαρά.

Το Dnews (ΕΔΩ) σας είχε ενημερώσει από το πρωί της Πέμπτης γιατί δεν θα ξαναδούμε το προσεχές διάστημα Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά ομιλητές στην ίδια εκδήλωση, ενώ επισήμανε (ΕΔΩ) και το γεγονός ότι δεν κάθισαν πλάι-πλάι στην εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σάλλα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μάλιστα άφησε την Πέμπτη ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχει ένα απευθείας κάλεσμα του πρώην πρωθυπουργού ή και μια πιθανή που δεν προαναγγέλλεται ή δεν συζητιέται.

Στόχος φυσικά του Μαξίμου να σπάσει τη συμμαχία του πρώην πρωθυπουργού με τον Αντώνη Σαμαρά.

Αν μη τι άλλο ανησυχία αλλά και κινητικότητα στη συντηρητική παράταξη.

Β.Σκ.