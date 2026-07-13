Την θέση της Κατερίνας Νοτοπούλου παίρνει στα έδρανα της Βουλής ο Γιάννης Αμανατίδης.

Τη θέση της Κατερίνας Νοτοπούλου που παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα πήρε ο Γιάννης Αμανατίδης.

Δίνοντας θρησκευτικό όρκο στην Ολομέλεια της Βουλής, ο κ. Αμανατίδης ανέλαβε βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ και επιστρέφει στα κοινοβουλευτικά έδρανα μετά από τρία χρόνια.

Θυμίζουμε πως ο Γιαννης Αμανατίδης ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2012-2023, και είχε διατελέσει για τρία χρόνια υφυπουργός Εξωτερικών.



«Χαιρόμαστε που τον ξαναβλέπουμε. Του ευχόμαστε Υγεία και να είναι καλότυχος!» ανέφερε κατά την ορκωμοσία ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης.