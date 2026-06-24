Στην κυβέρνηση φοβούνται νέο κύμα «σκανδαλολογίας» και το φαινόμενο της «τρύπιας τσέπης»: Με το ένα χέρι προσπαθεί να φέρει ψήφους και με το άλλο την αδειάζει- Γιατί ο πρώην Επίτροπος δεν θέλει να δικαστεί στις Βρυξέλλες.

Η Αμηχανία και ο προβληματισμός προκαλεί στην κυβέρνηση το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν ξαφνικά οι βελγικές αρχές για τον Δ. Αβραμόπουλο σχετικά με το σκάνδαλο Qatar gate. Για έναν εμβληματικό και δημοφιλή πολιτικό της «γαλάζιας» παράταξης. Εν μέσω προεκλογικής περιόδου.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει τον πρώην Επίτροπο αλλά ταυτόχρονα δεν κρύβει τον αιφνιδιασμό της. Και για το ένταλμα και για τις ουρές μιας τέτοιας υπόθεσης...

Αιφνιδιάστηκε το Μαξίμου

Διότι όλοι στην κυβέρνηση είχαν μείνει με την εντύπωση ότι η έρευνα για το Qatar gate ανήκε στο παρελθόν. Και ότι είχε τελειώσει – τουλάχιστον ως προς την εμπλοκή Ελλήνων πολιτικών- με την αποκάλυψη ότι η Εύα Καιλή του ΠΑΣΟΚ είχε δαγκώσει τον ..απαγορευμένο καρπό και εξέπεμψε από τον παράδεισο των Βρυξελλών.

Κι ενώ το Μαξίμου προσπαθεί να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης στήριξε την απόφαση του βουλευτή της Ν.Δ. Δ. Αβραμόπουλου να ζητήσει την άρση της ασυλίας του.

Η αγωνία της κυβέρνησης για νέο γύρο «σκανδαλολογίας»

Στο πίσω μέρος του μυαλού της η κυβέρνηση έχει την αγωνία να μην εμπλακεί σε νέο γύρο σκανδαλολογίας. Τώρα που προσπαθεί με νύχια και με δόντια να αυξήσει την προεκλογική συσπείρωση της ΝΔ. Βγάζοντας όλους τους υπουργούς στον δρόμο να μεταλαμπαδεύσουν το έργο της κυβέρνησης σαν άλλοι ιεραπόστολοι. Και με τον Κ. Πιερρακάκη να βγάζει λαγούς από το καπέλο ικανοποιώντας στο μεγαλύτερο μέρος της απόφασης του Αρείου Πάγου για τους κόκκινους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη.

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Και την ίδια ώρα να εμφανίζεται και πάλι στο προσκήνιο υποθέσεις διαφθοράς που προκαλούν αρνητικές εντυπώσεις στην κοινωνία. Το ένταλμα σύλληψης του Δ. Αβραμόπουλου, η καταδικαστική απόφαση για την Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου για τις διαρροές email ομογενών , η παραίτηση «γαλάζιων» Γραμματέων για το σκάνδαλο της πολεοδομίας. Κι ενώ μέχρι τα τέλη του μήνα αναμένονται οι τελικές αποφάσεις για την παραπομπή ή μη των 11 «γαλαζιών» βουλευτών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κυβέρνηση φοβάται το φαινόμενο της ..τρύπιας τσέπης. Όπου με το ένα χέρι προσπαθεί να φέρει ψήφους και με το άλλο την αδειάζει...

Στην κυβέρνηση δεν αξιολογούν ως σοβαρή την δικογραφία

Επί του παρόντος, ωστόσο, όλοι οι καθ' ύλην αρμόδιοι υπουργοί και οι νομικοί του Μαξίμου αξιολογούν τη συγκεκριμένη δικογραφία που συνοδεύει το ένταλμα σύλληψης εναντίον του Δ. Αβραμόπουλου ως «νομικά πάσχουσα». Τουλάχιστον με τα στοιχεία που έχουν αυτή τη στιγμή στη διάθεσή τους.

Κάνοντας λόγο για καπνό χωρίς φωτιά.. «Είναι αστεία υπόθεση όπως την διαβάζουμε» λένε.

Υποστηρίζουν μάλιστα ότι το ένταλμα περιλαμβάνει τρεις βαριές κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα χωρίς τα ίδια στοιχεία της δικογραφίας να τις δικαιολογούν. Οι Βελγικές Αρχές αποδίδουν στον πρώην Επίτροπο τα αδικήματα της «ένταξης σε εγκληματική οργάνωση» της «νομιμοποίησης παρανόμων εσόδων» και της «δωροληψίας υπαλλήλου κατ΄ εξακολούθηση».

Αναφορές σε επαφές με Εύα Καιλή

Με τις κατηγορίες που συνοδεύονται -σύμφωνα με δικαστικές πληροφορίες του Dnews -από κάποια στοιχεία που συσχετίζονται με το σκάνδαλο. Όπως:

-Οι επαφές του Δ. Αβραμόπουλου με την Εύα Καϊλή η οποία κατηγορείται για άσκηση επιρροής υπέρ του Κατάρ.

- Ταξίδια που έκαναν στο συγκεκριμένο Κατάρ με αναφορά και σε ταξίδι που έκανε ο πρώην Επίτροπος με τα παιδιά του.

Ανυπόστατο το ένταλμα λέει ο Δ. Αβραμόπουλος

«Όλα αυτά είναι ανυπόστατα» υποστηρίζει το περιβάλλον Αβραμόπουλου που επιμένει ότι η συμμετοχή του στη ΜΚΟ του πρώην ευρωβουλευτή Αντόνιο Παντσέρι είχε το «πράσινο φως» της Κομισιόν, ενώ οι αμοιβές του ήταν δηλωμένες και φορολογικές.

Η Κομισιόν από την πλευρά της παραδίδεται ότι δόθηκε το «πράσινο φως» στον κ. Αβραμόπουλο να συμμετάσχει αλλά και να λάβει χρήματα από τη συγκεκριμένη ΜΚΟ με τη διευκρίνιση ότι δεν εξέτασε τις δραστηριότητες της μη κυβερνητικής οργάνωσης.

Το παρασκήνιο

Ο Δ. Αβραμόπουλος είναι γεγονός ότι είχε κληθεί να καταθέσει στις Βελγικές Αρχές για εξαμήνου. Εκείνος δεν πήγε δηλώνοντας ότι είναι Έλληνας βουλευτής και τους ζητούσε να στείλει ερωτηματολόγιο για να απαντήσει στις ερωτήσεις τους. Αντ΄ αυτού το Βέλγιο απάντησε με ένταλμα σύλληψης.

Οι δύο δρόμοι ..

Από εδώ και πέρα ​​υπάρχουν δύο δρόμοι για τον Δ. Αβραμόπουλο αμέσως μετά την άρση της ασυλίας του που προσδιορίστηκε την επόμενη εβδομάδα.

Ο ένας να παραστήσει αυτοπροσώπως στις Βελγικές αρχές.

Ο δεύτερος να ζητήσει να δικαστεί στην Ελλάδα.

Δεν θα παραστεί στις Βρυξέλλες

Ο πρώην Επίτροπος είναι βέβαιος ότι θα επιλέξει τον δεύτερο δρόμο δεδομένου ότι σύμφωνα με πληροφορίες έχει απορρίψει την εκδοχή να ταξιδέψει στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές το ένταλμα θα μελετηθεί από το Συμβούλιο Εφετών το οποίο και θα ορίσει τα επόμενα βήματα.

Στόχος του κ. Αβραμόπουλου, ωστόσο, είναι να ακυρώσει το ένταλμα σύλληψης μέσω της ελληνικής δικαιοσύνης.