Οι διασώστες, συνεχίζοντας τις έρευνες μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, κατάφεραν τελικά να εντοπίσουν τον εργάτη και να τον απομακρύνουν από το σημείο.

Μια συγκλονιστική επιχείρηση διάσωσης εκτυλίχθηκε στο Νεπάλ, όπου ένας ακόμη εργάτης εντοπίστηκε ζωντανός μέσα σε σήραγγα, δέκα ημέρες μετά τις φονικές πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που έπληξαν την περιοχή.

Πρόκειται για τον τρίτο εργάτη που καταφέρνει να βγει ζωντανός από τα συντρίμμια, σε μια εξέλιξη που προκαλεί συγκίνηση και αναπτερώνει τις ελπίδες για επιζώντες, παρά το γεγονός ότι είχαν περάσει ήδη δέκα ημέρες από την καταστροφή.

Ο άνδρας είχε εγκλωβιστεί σε σήραγγα, η οποία είχε πλημμυρίσει και καταπλακωθεί από χώματα και συντρίμμια μετά τις ακραίες καιρικές συνθήκες που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές.

Δέκα ημέρες κάτω από τα συντρίμμια

Η διάσωση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα εντυπωσιακή λόγω του χρονικού διαστήματος που είχε μεσολαβήσει.

Ο εργάτης παρέμεινε εγκλωβισμένος επί δέκα ολόκληρες ημέρες, ενώ γύρω του υπήρχαν τόνοι από χώμα, νερό και συντρίμμια.

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Οι διασώστες χρειάστηκε να κινηθούν με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οποιαδήποτε νέα κατάρρευση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τόσο τον εγκλωβισμένο όσο και τα μέλη των σωστικών συνεργείων.

Η στιγμή του εντοπισμού του αποτέλεσε μια από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της επιχείρησης, καθώς οι ελπίδες για την ανεύρεση ζωντανών ανθρώπων είχαν μειωθεί σημαντικά όσο περνούσαν οι ημέρες.

Η συγκεκριμένη διάσωση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς αποτελεί την τρίτη περίπτωση εργάτη που εντοπίζεται ζωντανός στα συντρίμμια μετά την καταστροφή.

Οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις, με αποτέλεσμα να παρασυρθούν δρόμοι, να καταστραφούν υποδομές και να αποκλειστούν πολλές περιοχές.

Οι έρευνες συνεχίζονται

Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να επιχειρούν στα σημεία όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να βρίσκονται εγκλωβισμένοι.

Η περίπτωση του εργάτη που άντεξε για δέκα ημέρες μέσα στη σήραγγα αποτελεί ένα σπάνιο παράδειγμα επιβίωσης και δίνει νέα ώθηση στις προσπάθειες των διασωστών.

Για τις οικογένειες των ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται, κάθε τέτοια διάσωση διατηρεί ζωντανή την ελπίδα ότι μπορεί να υπάρξουν και άλλα θαύματα μέσα στα συντρίμμια.

Δέκα ημέρες μετά την καταστροφή, η διάσωση του τρίτου εργάτη αποδεικνύει ότι, ακόμη και στις πιο αντίξοες συνθήκες, η ελπίδα για έναν ζωντανό άνθρωπο μπορεί να παραμένει μέχρι την τελευταία στιγμή.