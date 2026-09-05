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Το μήνυμα του Ουκρανού προέδρου.

Η Ρωσία έπληξε αεροδρόμια στην πρωτεύουσα Κίεβο της Ουκρανίας, αλλά και στη γειτονική πόλη Μπορίσπιλ, ανέφερε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο ουκρανικός εναέριος χώρος είναι κλειστός από την εισβολή της Ρωσίας, τον Φεβρουάριο του 2022.

Ωστόσο, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι αξιωματούχοι συζήτησαν την πιθανότητα, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ να χρησιμοποιήσουν αεροσκάφος για την αναμενόμενη επίσκεψή τους, αύριο στο Κίεβο.

«Ξεκάθαρα αυτά τα πλήγματα της Ρωσίας κατά αεροδρομίων, αποτελούν αντίδραση στις συζητήσεις και τις προετοιμασίες για την πιθανότητα, η αμερικανική πλευρά να χρησιμοποιήσει ένα αεροσκάφος για να ταξιδέψει στην Ουκρανία και να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Κιέβου ή στο αεροδρόμιο της πόλης Μπορίσπιλ» ανέφερε σήμερα ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων, Telegram app.

«Ρωσικά drones ιρανικής κατασκευής Shahed, στο πλαίσιο αντίδρασης στην αμερικανική διπλωματία».