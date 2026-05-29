«Έψαξα σε όλες τις εθνικές ομάδες για τον πιο άγνωστο παίκτη και, αφού τις ανέλυσα μία προς μία, τον βρήκα».

Ένας απρόσμενος πρωταγωνιστής έχει κλέψει την παράσταση λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ. Ο λόγος για τον 32χρονο αμυντικό της Νέας Ζηλανδίας, Τιμ Πέιν, ο οποίος είδε τη δημοτικότητά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να εκτοξεύεται, χάρη σε μια πρωτότυπη καμπάνια ενός Αργεντινού influencer.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Valen Scarsini, γνωστός στον κόσμο των social media ως «El Scarso», αποφάσισε να αναζητήσει τον πιο «άγνωστο» παίκτη που θα συμμετάσχει στο τουρνουά των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού, με κριτήριο τον αριθμό των ακολούθων του στο Instagram.

Ο Πέιν ξεκίνησε την εβδομάδα έχοντας μόλις 4.700 followers.

Όταν ο «El Scarso» τον εντόπισε, κάλεσε τους 500.000 δικούς του ακολούθους να ενωθούν και να μετατρέψουν τον Νεοζηλανδό αμυντικό στον απόλυτο «ήρωα» του Μουντιάλ, ανεξάρτητα από την εθνικότητα των φιλάθλων.

{https://www.instagram.com/p/DY5VIgZETaC/?img_index=1}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Απομένουν λίγες μέρες για την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου και όλοι περιμένουμε να πανηγυρίσουμε για την την εθνική μας ομάδα, αλλά τι θα γινόταν αν υπήρχε ένας παίκτης που θα μας ένωνε όλους, ένας ποδοσφαιριστής που θα υποστηρίζαμε όλοι ανεξάρτητα από την εθνικότητά μας;», ανέφερε ο Scarsini.

«Έψαξα σε όλες τις εθνικές ομάδες για τον πιο άγνωστο παίκτη και, αφού τις ανέλυσα μία προς μία, τον βρήκα. Στον 7ο όμιλο, στη Νέα Ζηλανδία, υπάρχει ο Τιμ Πέιν. Είναι πραγματικά ο πιο άγνωστος. Δεν έχει ούτε 5.000 ακόλουθους. Πρέπει να αρχίσουμε να φτιάχνουμε βίντεο που να τροφοδοτούν τον μύθο του Τιμ Πέιν».

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν καταιγιστική. Με ρυθμό που άγγιζε τους 1.000 νέους ακολούθους το λεπτό, ο λογαριασμός του Πέιν ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο την Παρασκευή, αριθμός εξαπλάσιος από αυτόν του αρχηγού και μεγαλύτερου αστεριού της Νέας Ζηλανδίας, Κρις Γουντ της Νότιγχαμ Φόρεστ. Μάλιστα, κυκλοφόρησε μέχρι και τραγούδι στα ισπανικά με το λογοπαίγνιο «no Payne, no gain».

{https://www.instagram.com/p/DDp1CqIpvFY/}

Ο Πέιν, ο οποίος αγωνίζεται στη Wellington Phoenix και μετρά ήδη 50 συμμετοχές με το εθνόσημο, απάντησε την Παρασκευή γεμάτος έκπληξη και ευγνωμοσύνη για αυτή την ξαφνική αποθέωση.

«Αναρωτιόμουν γιατί είχαν "σπάσει" τα social media μου και βρήκα την ανάρτησή σου, φίλε. Ευχαριστώ για την αγάπη! Gracias, hermano», έγραψε ο Πέιν, συμπληρώνοντας: «Θέλω απλώς να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ πρώτα σε εσένα, Valen. Ήταν ένα αρκετά τρελό 48ωρο, για να το θέσω κομψά. Ήθελα επίσης να πω ότι είμαι πολύ περήφανος που εκπροσωπώ τη χώρα μου και εκτιμώ την αγάπη όλου του κόσμου».

{https://www.instagram.com/p/DY5SclgtX1-/}

Η Νέα Ζηλανδία συμμετέχει σε Παγκόσμιο Κύπελλο για τρίτη φορά στην ιστορία της (μετά το 1982 και το 2010) και βρίσκεται στον 7ο όμιλο μαζί με το Βέλγιο, το Ιράν και την Αίγυπτο, έχοντας πλέον στο πλευρό της ένα τεράστιο, παγκόσμιο κύμα υποστήριξης.