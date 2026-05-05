Οι προσπάθειες του Μαξίμου για αποσυμπίεση του εσωκομματικού μετώπου.

Μια δύσκολη εβδομάδα ξημέρωσε για την κυβέρνηση. Τα αιτήματα για νέα Προανακριτική και νέα Εξεταστική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την υπόθεση των υποκλοπών πέφτουν ...βροχή. Με τον πρωθυπουργό να ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τους βουλευτές του την Πέμπτη στην κρίσιμη Κ.Ο. της Ν.Δ.

Ο κάβος της Προανακριτικής

Η κυβέρνηση δια του κυβερνητικού εκπροσώπου Π. Μαρινάκη απέρριψε τελικώς το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής κατά των πρώην υπουργών Σπ. Λιβανού και Φ. Αραμπατζή. Νωρίτερα είχαν προηγηθεί κατά ιδίαν συναντήσεις του πρωθυπουργού και με τους δύο προκειμένου να συντονίσουν από κοινού τις κινήσεις τους.

Με το «μυστικό» της ψηφοφορίας δεν παραμένει «αγκάθι» για την κυβέρνηση. Διότι αρκετοί «γαλάζιοι» βουλευτές δεν πείθονται με το επιχείρημα ότι οι πρώην υπουργοί πρέπει να έχουν άλλους μεταχείριση από αυτήν που είχαν οι 13 βουλευτές των μελών τους η ασυλία για αδικήματα που βρίσκονται στο ίδιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Φλερτάρουν με την ιδέα της διαφοροποίησης στη μυστική ψηφοφορία

Η επιχειρηματολογία του Μαξίμου ότι στην περίπτωση των βουλευτών η Βουλή κρίνει μόνο αν πρέπει να αρθεί η ασυλία τους με βάση το αν κατηγορούνται για κάτι που εμπίπτει ή όχι στα βουλευτικά τους καθήκοντα ενώ στην περίπτωση των πρώην υπουργών η βουλή πρέπει να μετατραπεί σε δικαστή και να κάνει κρίση για το αν υπάρχουν ή όχι ενδείξεις τέλεσης αδικήματος, δεν πείθει αρκετούς βουλευτές.

Κάποιοι στην Κ.Ο της Ν.Δ. υποστηρίζουν ότι τουλάχιστον δέκα «γαλάζιοι» βουλευτές φλερτάρουν με την ιδέα να διαφοροποιηθούν στην μυστική ψηφοφορία. Εξ αυτού του λόγου πιστεύουν ότι στην πορεία η κυβέρνηση μπορεί να αλλάξει στάση. Όταν θα λάβει τα μηνύματα από την Κ.Ο. Εκτός και αν επαναληφθεί το πρωτοφανές που έγινε στην ψηφοφορία για την Προανακριτική κατά του Μ. Βορίδη και Λ. Αυγενάκη όπου η Ν.Δ. απέρριψε το αίτημα με επιλεγμένες επιστολικές ψήφους.

Τι θα γίνει με την Εξεταστική για τις υποκλοπές

Ο δεύτερος κάβος για την κυβέρνηση αποτελεί τη νέα Εξεταστική Επιτροπή που ζήτησε χθες το ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση των υποκλοπών.

Απέναντι στην «πλειοψηφία των 120» που επιτρέπει τον Κανονισμό της Βουλής και που μπορεί να συγκεντρώσει η αντιπολίτευση, η κυβέρνηση προτίθεται να κάνει χρήση διάταξης που επιβάλλει την πλειοψηφία 151 ψήφων εάν υπάρχει ζήτημα «εθνικής ασφαλείας».

Με το ΠΑΣΟΚ να κάνει λόγο για «μεθόδευση» και να αντιδρά έντονα σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

«Το 2022 όταν καλέσαμε στην εξεταστική τον διοικητή της ΕΥΠ πως επετράπη ενώ και τότε η Εξεταστική είχε συγκροτηθεί με 120 ψήφους;» αναρωτήθηκε ο Ν. Ανδρουλάκης στο κεντρικό δελτίο του Alpha .

Εκ του πονηρού βέβαια στο κείμενο του ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει λέξη για «κατασκοπεία» στην οποία θα μπορούσε να κάνει επίκληση η Ν.Δ. προκειμένου να ενεργοποιήσει τη διάταξη περί «εθνικής ασφάλειας». «Ότι έχει να κάνει με την ΕΥΠ εμπίπτει σε θέματα εθνικής ασφαλείας» επιμένει κυβερνητικό στέλεχος ανεβάζοντας το θερμόμετρο της σύγκρουσης στα ύψη.

Επί του παρόντος πάντως η κυβέρνηση δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα στο ζήτημα.

Τρέχουν να «απενεργοποιήσουν» εσωκομματικές βόμβες

Κερασάκι στην πίεση της εβδομάδος η προσπάθεια της κυβέρνησης να «απενεργοποιήσει» πιθανές εσωκομματικές βόμβες που μπορούν να εκραγούν στην κρίσιμη συνεδρίαση της Κ.Ο. την Πέμπτη.

Ο πρωθυπουργός είχε προσωπική συνάντηση με τον Ανδρέα Κατσανιώτη που ανήκει στην Ομάδα των «5» που συνυπέγραψαν την επιστολή- φωτιά για το Μαξίμου στα ΝΕΑ. Επίσης είχε τυχαία συνάντηση στο μπιστρό του Κολωνακίου και με τον Γ. Παππά επίσης προερχόμενο από την Ομάδα των «5».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews o πρωθυπουργός εμφανίστηκε επιφυλακτικός – αν όχι καχύποπτος- για το ποιος μπορεί να βρίσκεται πίσω από την Ομάδα των «5». Αν, δηλαδή, κρύβονται είτε επιχειρηματικά είτε άλλα πολιτικά συμφέροντα. Με τον βουλευτή Αχαΐας Ανδ. Κατσανιώτη να ξεκαθαρίζει ότι το μόνο που βρίσκεται πίσω από την πρωτοβουλία των «5» είναι η αγωνία των βουλευτών να ξανακερδίσει στις εκλογές αυτοδύναμα η Ν.Δ.

Οι υποψίες στο Μαξίμου στράφηκαν τόσο σε επιχειρηματικούς κύκλους λόγω του δημοσιογραφικού συγκροτήματος στο οποίο ανήκουν τα "ΝΕΑ" αλλά και σε συγκεκριμένους "δελφίνους" λόγω των σχέσεων που διατηρούν ορισμένους βουλευτές από τους «5».

Και είναι γεγονός ότι οι βουλευτές είδαν με προβληματισμό κάποιες διαρροές στον Τύπο που τους συνέδεαν με συγκεκριμένο «δελφίνο».

«Σε λίγο που μας πουν ότι παίρνουμε εντολές από την Ζαχάροβα» ήταν το αιχμηρό σχόλιο βουλευτής που θεωρεί ότι ο Μαξίμου ψάχνει να βρει εχθρούς εντός του κόμματος για να τους αποδυναμώσει.

«Εντολές παίρνουν οι υπουργοί από το Μαξίμου. Εμείς παίρνουμε εντολές από τους ψηφοφόρους μας» σχολίασε περισσότερος βουλευτής με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στο που θα καταλήξει η συνεδρίαση της Πέμπτης μετά και το μασάζ που έχει γίνει.