Δύσκολα τα πράγματα για τη Ν.Δ. στην Β. Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews πρόσφατα σε μία από τις περιοδείες του στην Μακεδονία ο προσωρινός Γραμματέας του κόμματος Στέλιος Κονταδάκης αναζητούσε τα δυσαρεστημένα δεξιά στελέχη για να τα πείσει να επιστρέψουν στο κόμμα.

Με τα περισσότερα από αυτά να έχουν, ήδη, μεταπηδήσει στο κόμμα του Κ. Βελόπουλου.

Με πολλούς «γαλάζιους» ειδήμονες να υποστηρίζουν ότι σε πολλές περιοχές της Μακεδονίας τα ποσοστά της Ν.Δ. και της Ελληνικής Λύσης αναμένεται στις εκλογές να έρθουν ίσα βάρκα ίσα νερά...

Ε.Σ.