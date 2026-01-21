Παρουσιάστηκαν το αγωνιστικό livery της Audi R26, ο ρουχισμός της ομάδας και οι αγωνιστικές φόρμες των οδηγών.

Μια νέα ιστορική σελίδα στην αγωνιστική ιστορία της Audi άνοιξε η Audi Revolut F1 Team, η οποία παρουσιάστηκε επίσημα το βράδυ της Τρίτης 20 Ιανουαρίου στο Βερολίνο. Περίπου 400 προσκεκλημένοι παρευρέθηκαν στην πρώτη δημόσια εμφάνιση της εργοστασιακής ομάδας Formula 1 της Audi, στον εμβληματικό χώρο Kraftwerk, στην καρδιά της γερμανικής πρωτεύουσας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αποκαλύφθηκαν το αγωνιστικό livery της Audi R26, ο επίσημος ρουχισμός της ομάδας καθώς και οι αγωνιστικές φόρμες των οδηγών, επιβεβαιώνοντας την πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα του project ενόψει της εισόδου της Audi στη Formula 1 το 2026.

Ο Gernot Döllner, Διευθύνων Σύμβουλος της AUDI AG και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Audi Motorsport AG, δήλωσε:

«Σήμερα, τα κομμάτια του παζλ μπαίνουν επιτέλους στη θέση τους. Για πρώτη φορά διακρίνουμε το πλήρες δυναμικό αυτού του εγχειρήματος. Είμαστε έτοιμοι και ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι να εμπνεύσουμε ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο μέσα από τη συμμετοχή μας στη Formula 1».

Ντεμπούτο στην Αυστραλία και τα πρώτα ορόσημα της Audi R26

Η Audi θα πραγματοποιήσει το αγωνιστικό της ντεμπούτο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 στις 8 Μαρτίου στην Αυστραλία. Το μονοθέσιο Audi R26 κινείται από ένα ολοκαίνουργιο υβριδικό power unit Formula 1, το οποίο εξελίχθηκε στις εγκαταστάσεις της Audi στο Neuburg an der Donau και φέρει την ονομασία AFR 26 Hybrid.

Το σύστημα λειτούργησε για πρώτη φορά πάνω στο μονοθέσιο λίγο πριν τα Χριστούγεννα στο Hinwil, ενώ στις 9 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε το πρώτο rollout στην πίστα Circuit de Barcelona-Catalunya, στο πλαίσιο ημέρας γυρισμάτων (filming day).

{https://www.youtube.com/watch?v=2XEYDfcmaAQ}

Νέα εποχή κανονισμών στη Formula 1 από το 2026

Η είσοδος της Audi στη Formula 1 συμπίπτει με τη μεγαλύτερη τεχνολογική αναδιάρθρωση στην ιστορία του θεσμού. Από το 2026, το πρωτάθλημα εισέρχεται στην 77η σεζόν του με νέους τεχνικούς κανονισμούς που εστιάζουν στην ενεργή αεροδυναμική, την αυξημένη ηλεκτρική ισχύ και τη βιωσιμότητα.

Τα νέα μονοθέσια διαθέτουν εμπρός και πίσω πτέρυγες με κινητά αεροδυναμικά στοιχεία, ενώ το παραδοσιακό DRS καταργείται. Στη θέση του, οι οδηγοί θα έχουν στη διάθεσή τους ένα σύστημα ηλεκτρικής ώθησης (boost mode), το οποίο παρέχει μέγιστη πρόσθετη ηλεκτρική ισχύ με το πάτημα ενός κουμπιού, τόσο για προσπέραση όσο και για άμυνα.

Το υβριδικό power unit της Audi για τη νέα Formula 1

Στην καρδιά της Audi R26 βρίσκεται το νέο power unit της Audi, το οποίο αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου στη Γερμανία και εκφράζει τη φιλοσοφία της μάρκας για τεχνολογία αιχμής και υψηλή αποδοτικότητα.

Το σύστημα συνδυάζει έναν υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα εσωτερικής καύσης V6 1,6 λίτρων με ισχύ περίπου 400 kW, μαζί με ένα ιδιαίτερα ισχυρό ηλεκτρικό σύστημα απόδοσης έως 350 kW. Το ηλεκτρικό σκέλος περιλαμβάνει σύστημα ανάκτησης ενέργειας (ERS), μονάδα αποθήκευσης ενέργειας, ηλεκτροκινητήρα MGU-K και προηγμένη μονάδα ελέγχου.

Σε συνδυασμό με το 8τάχυτο κιβώτιο ταχυτήτων, που επίσης εξελίσσεται στο Neuburg an der Donau, σχηματίζεται το πλήρες powertrain του μονοθεσίου. Το power unit λειτουργεί με βιώσιμα καύσιμα, ενώ η αυξημένη ηλεκτρική ισχύς αντικατοπτρίζει τη στρατηγική κατεύθυνση της Formula 1 προς μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η bp συνεργάζεται με την Audi Revolut F1 Team, εξασφαλίζοντας βιώσιμα καύσιμα κορυφαίας ποιότητας.

Οδηγοί και επίσημος ομαδικός ρουχισμός

Στο Βερολίνο παρουσιάστηκαν οι αγωνιστικές φόρμες των Gabriel Bortoleto και Nico Hülkenberg, καθώς και ο επίσημος ρουχισμός της Audi Revolut F1 Team. Παράλληλα, αποκαλύφθηκε η συλλογή αγωνιστικών και teamwear ενδυμάτων που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με την adidas, η οποία θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως στις 19 Φεβρουαρίου 2026.

Τα επόμενα βήματα πριν την πρεμιέρα

Το επόμενο σημαντικό ορόσημο για την Audi Revolut F1 Team είναι το shakedown της νέας γενιάς μονοθεσίων Formula 1 στη Βαρκελώνη (26–30 Ιανουαρίου). Θα ακολουθήσουν οι επίσημες δοκιμές στο Μπαχρέιν (11–13 και 18–20 Φεβρουαρίου), πριν από την πρώτη συμμετοχή της Audi σε Grand Prix Formula 1.

Η Formula 1 ως στρατηγικός πυλώνας για την Audi

Η είσοδος της Audi στη Formula 1 αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από μια αγωνιστική παρουσία. Πρόκειται για έναν στρατηγικό πυλώνα της τεχνολογικής, επιχειρηματικής και πολιτισμικής εξέλιξης της μάρκας. Το project της Formula 1 λειτουργεί ως στρατηγική ναυαρχίδα, με στόχο να εμπνεύσει πελάτες και εργαζομένους παγκοσμίως.

Η ανάπτυξη και η αγωνιστική δραστηριότητα πραγματοποιούνται σε ένα οικονομικά ελεγχόμενο και σαφώς καθορισμένο πλαίσιο, με την εφαρμογή cost cap για όλες τις ομάδες, διασφαλίζοντας ίσους όρους ανταγωνισμού. Παράλληλα, η παγκόσμια απήχηση της Formula 1 προσφέρει ισχυρή προβολή της μάρκας και σημαντικές ευκαιρίες χορηγιών και συνεργασιών.

Σε μια περίοδο ριζικών τεχνολογικών αλλαγών, με αυξημένο ρόλο της ηλεκτρικής ισχύος και τη χρήση βιώσιμων καυσίμων, το timing της εισόδου της Audi στη Formula 1 θεωρείται ιδανικό. Η μάρκα τοποθετείται συνειδητά στην κορυφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ευθυγραμμίζοντας τη συμμετοχή της με τις μελλοντικές τεχνολογικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός αποτελεί διαχρονικά βασικό στοιχείο του DNA της Audi, λειτουργώντας ως καταλύτης τεχνολογικής εξέλιξης και καινοτομίας. Από το πρώτο Grand Prix αυτοκίνητο με κινητήρα στο κέντρο, την τετρακίνηση quattro στα ράλλυ, έως τα diesel, υβριδικά και ηλεκτρικά συστήματα κίνησης στο Le Mans, τη Formula E και το Rally Dakar, η Audi αξιοποιεί το motorsport ως πεδίο πρωτοπορίας. Η συμμετοχή στη Formula 1 έρχεται να συνεχίσει αυτή την κληρονομιά, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για το μέλλον της μάρκας.