Το 2025 αποδείχθηκε χρονιά-ορόσημο για το BMW Group στην Ελλάδα.

Το BMW Group Hellas έκλεισε το 2025 με νέο ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων, ξεπερνώντας τις 9.700 ταξινομήσεις και εκτοξεύοντας το μερίδιό του στην πολυτελή κατηγορία στο 46,7%, ενισχύοντας τη θέση του στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου.

Το 2025 αποδείχθηκε χρονιά-ορόσημο για το BMW Group στην Ελλάδα, με τον όμιλο να καταγράφει την υψηλότερη επίδοση πωλήσεων στην ιστορία του. Οι συνολικές ταξινομήσεις μοντέλων BMW, BMW i και MINI ανήλθαν σε 9.787 οχήματα, σημειώνοντας αύξηση +11,3% σε σχέση με το 2024. Το μερίδιο αγοράς στην κατηγορία των πολυτελών οχημάτων εκτοξεύθηκε στο 46,7%, ενώ στο σύνολο της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου έφτασε το 6,7%, ενισχύοντας τη δυναμική του BMW Group και επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική πορεία του στην ελληνική αγορά.

Η BMW συνέβαλε με 7.436 ταξινομήσεις, σημειώνοντας άνοδο +10,1%, επίδοση που αποτελεί την καλύτερη των τελευταίων 16 ετών. Η MINI, από την πλευρά της, παρουσίασε σημαντική ανάπτυξη με 2.351 μονάδες και αύξηση +15,2%, καταγράφοντας επίσης ιστορικό υψηλό. Τα μοντέλα της οικογένειας BMW X διατήρησαν την ηγετική τους θέση στην κατηγορία των πολυτελών SUV, με τα BMW X1 και X2 να πρωταγωνιστούν στις πωλήσεις, ενώ το MINI Countryman συνεχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον των αγοραστών, αναδεικνύοντας την ισχυρή ζήτηση για compact SUV υψηλής ποιότητας.

Ιδιαίτερη ώθηση καταγράφηκε στα ηλεκτροκίνητα και plug-in υβριδικά μοντέλα, τα οποία πλέον αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος των συνολικών πωλήσεων. Σχεδόν το ένα τρίτο των πωληθέντων BMW διέθεταν εξηλεκτρισμένο σύστημα κίνησης, ενώ τα ηλεκτρικά MINI κατέγραψαν αύξηση σχεδόν 90% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, με το νέο Aceman να προσεγγίζει το 50% των ταξινομήσεων της μάρκας. Η στροφή προς την ηλεκτροκίνηση επιβεβαιώνει την προτεραιότητα που δίνει ο όμιλος στην βιώσιμη κινητικότητα και στην τεχνολογική καινοτομία.

Παράλληλα, η ανάπτυξη των χρηματοδοτικών λύσεων και των υπηρεσιών μετά την πώληση ενίσχυσε την εμπιστοσύνη και την πιστότητα των πελατών, ενώ η αναβάθμιση της εμπειρίας μέσα από εκθέσεις και εξατομικευμένες υπηρεσίες έκανε τη διαδικασία αγοράς πιο φιλική και προσβάσιμη. Η ενίσχυση του δικτύου εμπόρων και επισκευαστών και η προσήλωση στην ποιότητα υπηρεσιών αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη των στόχων πωλήσεων.

Με την επόμενη χρονιά να σηματοδοτεί την έλευση της νέας BMW Neue Klasse και του πρώτου μοντέλου BMW iX3 στην ελληνική αγορά, οι προσδοκίες είναι υψηλές. Η παρουσίαση αυτών των νέων μοντέλων αναμένεται να επαναπροσδιορίσει τα δεδομένα στην κατηγορία των ηλεκτρικών οχημάτων, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του BMW Group Hellas στην ελληνική αγορά. Η στρατηγική επένδυση σε καινοτόμα προϊόντα, η συνεχής αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη και η στροφή προς την ηλεκτροκίνηση δημιουργούν ένα ισχυρό υπόβαθρο για τη συνέχιση της ανοδικής πορείας του ομίλου.