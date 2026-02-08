Ασλανίδης και Βασάρα εμφανίζονται τα φαβορί για την προεδρία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών.

Το πρωί της Κυριακής αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών.

Ενδιαφέρον έχει αν θα παραστεί στη Συνέλευση και βεβαίως αν θα μιλήσει η Μαρία Καρυστιανού, η οποία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τους υπόλοιπους γονείς και συγγενείς από το διάστημα πριν ακόμα την παραίτησή της.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί σήμερα θα κληθεί να αναδείξει τον πρόεδρό του αλλά και να ορίσει τα πρόσωπα στις υπόλοιπες θέσεις ευθύνης.

Σύμφωνα με όσους γνωρίζουν τους συσχετισμούς φαβορί για τη θέση του προέδρου είναι ο Παύλος Ασλανίδης με αουτσάιντερ την Ελένη Βασάρα.

Για να δούμε, καθώς μπροστά μας βρίσκονται τα συλλαλητήρια της 28ης Φεβρουαρίου.

Β.Σκ.