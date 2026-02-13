Οι τρεις ανήλικοι τραυματίες έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο σε κεντρικό δρόμο της Λούτσας με έναν 15χρονο να χάνει την ζωή του και δύο ανήλικους να είναι τραυματίες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας από τους ανήλικους εξετράπη της πορείας του στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση σκοτώθηκε ένας 15χρονος ενώ οι άλλοι δύο ανήλικοι συνεπιβάτες ηλικίας 15 και 16 ετών μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» για νοσηλεία και περαιτέρω ιατρική παρακολούθηση.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος εξετάζοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα βγήκε εκτός πορείας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgdyyz1471w1?integrationId=40599y14juihe6ly}