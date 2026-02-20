Για τις δημοσκοπήσεις, την δυναμική της κυβέρνησης, τον Άδωνι Γεωργιάδη αλλά και για τον

Μήνυμα μετριοπάθειας απέναντι στην πολιτική ένταση, υπεράσπιση του κυβερνητικού έργου και αιχμές προς την αντιπολίτευση για τη στάση της στη συνταγματική αναθεώρηση και τα ζητήματα διαφάνειας, εξέπεμψε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90.1.

«Με δυσκολεύουν οι ακρότητες»

Αναφερόμενος στο τεταμένο πολιτικό κλίμα και την αντιπαράθεση μεταξύ Άδωνις Γεωργιάδης και Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε ότι ο ίδιος έχει «μετριοπαθή προσέγγιση» και πως τον δυσκολεύουν οι ακρότητες. Απέδωσε την οξύτητα του δημόσιου λόγου τόσο στο «μεσογειακό ταπεραμέντο» όσο και σε ελλείμματα πολιτικής κουλτούρας, σημειώνοντας ότι «αντί να πάμε μπροστά, πάμε πίσω».

Σχετικά με τη χρήση αστυνομικών δυνάμεων σε περιπτώσεις έντασης, επεσήμανε ότι δεν είναι αρμόδιος να κρίνει επιχειρησιακές αποφάσεις, υπογράμμισε όμως πως «αν είσαι τελείως απροστάτευτος, τι θα γίνει μετά;», αφήνοντας αιχμές για τα επεισόδια που σημειώθηκαν σε δημόσιες εμφανίσεις υπουργών.

Ελευθεροτυπία και όρια

Κληθείς να σχολιάσει καταγγελίες περί απειλών σε δημοσιογράφο, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε ότι η ελευθεροτυπία είναι θεμελιώδες συνταγματικό δικαίωμα, όπως και η προστασία της προσωπικότητας. «Τι φιλελεύθερο κόμμα θα ήμασταν αν δεν βάζαμε ψηλά τα ατομικά δικαιώματα;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παραδέχθηκε ότι έχει αγανακτήσει σε ορισμένες περιπτώσεις με ερωτήσεις δημοσιογράφων, ωστόσο σημείωσε ότι οι ακραίες επιθέσεις –από όπου κι αν προέρχονται– συχνά λειτουργούν υπέρ εκείνου που τις δέχεται, εκτιμώντας πως η ρητορική κατά της κυβέρνησης τελικά ενισχύει τη ΝΔ.

Για τα σκάνδαλα και τις ευθύνες

Σε ερώτηση για το αν συγκεκριμένες υποθέσεις συνιστούν σκάνδαλα κομμάτων ή πρόβλημα κυβερνητικής εποπτείας, ο κ. Χατζηδάκης απάντησε ότι «εξαρτάται από τη φύση του ζητήματος». Υπενθύμισε ότι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση παραδέχθηκε λάθη, σε αντίθεση –όπως είπε– με άλλα κόμματα όταν βρέθηκαν σε αντίστοιχη θέση.

Αναφερόμενος σε υπόθεση που αφορά διαγωνισμούς και ελέγχους, τόνισε ότι το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει διαδικασίες ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, και ότι τυχόν παράνομες συναλλαγές αφορούν πρόσωπα και όχι κατ’ ανάγκη το σύστημα συνολικά.

«Να μη σπεύδουμε», είπε, προσθέτοντας πως οι τελικές κρίσεις πρέπει να γίνονται με βάση τα πορίσματα και τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης.

Συνταγματική αναθεώρηση και άρθρο 86

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη συνταγματική αναθεώρηση, επικρίνοντας κόμματα που, ενώ αναγνωρίζουν θεσμικά προβλήματα, δηλώνουν απροθυμία συμμετοχής στη διαδικασία. Κατά τον ίδιο, μια «πραγματικά προηγμένη ευρωπαϊκή χώρα» οφείλει να αξιοποιεί τέτοιες ευκαιρίες συνεννόησης.

Για το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, σημείωσε ότι έχει ήδη τροποποιηθεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αλλαγών, ιδίως ως προς την παραγραφή. Υποστήριξε, πάντως, ότι παρά τις πολιτικές ευθύνες που –όπως είπε– αναλήφθηκαν, δεν έχουν προκύψει ποινικές ευθύνες από τα πορίσματα εξεταστικών επιτροπών.

Δημοσκοπήσεις και μήνυμα αντοχής

Σχολιάζοντας δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο κ. Χατζηδάκης αναγνώρισε ότι υπάρχουν προβλήματα, με κυριότερο την ακρίβεια, και λάθη της κυβέρνησης. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι βρισκόμαστε «στη δυσκολότερη ώρα» της δεύτερης τετραετίας και πως, παρά τη φθορά, τα ποσοστά της ΝΔ και η διαφορά από τον δεύτερο «στέλνουν μήνυμα ότι η κυβέρνηση παραμένει ισχυρή».

Τόνισε την ανάγκη για σεμνότητα, αποφυγή εφησυχασμού και επιτάχυνση μεταρρυθμίσεων έως τις εκλογές, απορρίπτοντας κάθε «αίσθημα ηττοπάθειας».

Το στοίχημα της τρίτης θητείας

Ως βασικά διακυβεύματα μιας ενδεχόμενης τρίτης θητείας της ΝΔ, ανέφερε την περαιτέρω ενίσχυση της θεσμικής λειτουργίας, την πρόοδο στην οικονομία και την κοινωνική πολιτική, αλλά και τη διαχείριση των διεθνών προκλήσεων σε ένα μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό και τεχνολογικό περιβάλλον.

Απέκλεισε, τέλος, σενάρια εσωκομματικής αμφισβήτησης, τονίζοντας ότι στόχος παραμένει η αυτοδυναμία και ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συνεχίσει να ηγείται της ΝΔ.